v sahibi ekip 8. dakikada Yakuna Minteh'in golüyle öne geçti. 31. dakikada Yasin Ayari sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı.
TOTTENHAM GERİ DÖNDÜ
Konuk ekip ilk yarıda Richarlison'un 43. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi ve devre arasına 2-1'lik skorla gidildi. İkinci yarıda baskısını artıran Tottenham, 82. dakikada Jan Paul van Hecke'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Karşılaşma 2-2 tamamlandı.
FERDİ KADIOĞLU 85 DAKİKA SAHADA
Brighton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 85 dakika forma giydi.
PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR
Bu sonuçla Brighton maç fazlasıyla 5 puanla 14. sırada yer aldı. Tottenham ise puanını 10'a yükselterek Arsenal'in önünde 2. sıraya çıktı.
Premier Lig'in 6. haftasında Brighton, Chelsea deplasmanına gidecek. Tottenham ise sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak.