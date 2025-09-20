PODCAST CANLI YAYIN

Ferdi Kadıoğlu 1 puanla yetindi! Brighton - Tottenham: 2-2 | MAÇ SONUCU

Premier Lig’in 5. haftasında Brighton, sahasında Tottenham’ı konuk etti. Falmer Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. Mücadelede Ferdi Kadıoğlu da 85 dakika görev yaptı.

v sahibi ekip 8. dakikada Yakuna Minteh'in golüyle öne geçti. 31. dakikada Yasin Ayari sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı.

TOTTENHAM GERİ DÖNDÜ

Konuk ekip ilk yarıda Richarlison'un 43. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi ve devre arasına 2-1'lik skorla gidildi. İkinci yarıda baskısını artıran Tottenham, 82. dakikada Jan Paul van Hecke'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Karşılaşma 2-2 tamamlandı.

FERDİ KADIOĞLU 85 DAKİKA SAHADA

Brighton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 85 dakika forma giydi.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonuçla Brighton maç fazlasıyla 5 puanla 14. sırada yer aldı. Tottenham ise puanını 10'a yükselterek Arsenal'in önünde 2. sıraya çıktı.

Premier Lig'in 6. haftasında Brighton, Chelsea deplasmanına gidecek. Tottenham ise sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak.

