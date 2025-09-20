Fenerbahçe seçim ne zaman? 2025 Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta? İşte adaylar…

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi için geri sayım yeniden başladı. 14 Eylül’de yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen seçim, yeni tarihin açıklanmasıyla camiada merakla bekleniyor. Hakan Bilal Kutlualp’in adaylıktan çekilmesi ile yarışın iki isim arasında geçeceği netleşti. Peki Fenerbahçe seçimi ne zaman?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü genel kurul heyecanı yaşanıyor. Yeni başkanın seçileceği kritik kongre için hem üyeler hem de taraftarlar süreci takip ediyor. Peki Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? İşte adaylar…

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi duyurusuna göre, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kongre, saat 10.30'da Chobani Stadı'nın yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacak.

Başkanlık seçimi ise genel kurulun ikinci günü, 21 Eylül Pazar günü sandığa gidilerek yapılacak. Açıklamada, kongreye katılım hakkı olan üye sayısının 49 bin 268 olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Seçim sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hakan Bilal Kutlualp, adaylıktan çekilerek desteğini Sadettin Saran'a açıkladı. Bu kararın ardından başkanlık yarışında Ali Koç ve Sadettin Saran olmak üzere iki isim kaldı.

Sadettin Saran yönetim kurulu listesi.

Ali Koç yönetim kurulu listesi.

