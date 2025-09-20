Fenerbahçe seçim ne zaman? 2025 Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta? İşte adaylar…

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü genel kurul heyecanı yaşanıyor. Yeni başkanın seçileceği kritik kongre için hem üyeler hem de taraftarlar süreci takip ediyor. Peki Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? İşte adaylar…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi duyurusuna göre, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kongre, saat 10.30'da Chobani Stadı'nın yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacak. Başkanlık seçimi ise genel kurulun ikinci günü, 21 Eylül Pazar günü sandığa gidilerek yapılacak. Açıklamada, kongreye katılım hakkı olan üye sayısının 49 bin 268 olduğu belirtildi.