Altay Bayındır dev maçta sevindi! Manchester United - Chelsea: 2-1 | MAÇ SONUCU

Premier Lig’in 5. haftasında Manchester United, sahasında Chelsea’yi ağırladı. Old Trafford’da oynanan mücadele büyük heyecana sahne olurken, Kırmızı-Şeytanlar sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekip 14. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle öne geçti. 37. dakikada Casemiro sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti. Chelsea ise 80. dakikada Chalobah'ın golüyle umutlansa da skoru değiştirmeyi başaramadı.

KIRMIZI KARTLAR DAMGA VURDU

Maçta iki kırmızı kart çıktı. Chelsea'de kaleci Robert Sanchez 5. dakikada oyundan atıldı. Manchester United'da ise Casemiro, 45+5. dakikada kırmızı kart gördü.

ALTAY BAYINDIR İLK 11'DE

Manchester United'ın milli kalecisi Altay Bayındır, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Kırmızı Şeytanlar puanını 7'ye yükseltti. Maviler ise 8 puanda kaldı.

