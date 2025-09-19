Ruben Amorim'den Manchester United'a övgü! Başka kulüpte yok

Portekizli çalıştırıcı, Old Trafford'da görev yapmanın büyük sorumluluk getirdiğini vurgulayarak; "Manchester United'daki baskı seviyesi muhtemelen dünyanın herhangi bir kulübünden daha yüksek. Biz kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
"GEÇEN YILDAN DAHA İYİYİZ"
Amorim, takım oyunundaki gelişime dikkat çekerek; "Geçen sezon oyunumuza çok eleştirel yaklaşmıştım, ama şimdi çok daha iyi oynuyoruz. Savunmadan hücuma kadar, hatta penaltılarda bile gelişim gösteriyoruz. Daha agresif ve ceza sahasında daha soğukkanlı olmamız gerekiyor. Genel olarak geçen yıldan daha iyi durumdayız." dedi.
"KAZANMAMIZ ŞART"
Arsenal ve Manchester City karşısında alınan yenilgilerin önemine değinen genç teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Kazanmamız gerekiyor. Arsenal ve City'ye kaybettik. Sezonun başında kaybetmek, özellikle geçen sezonun ardından, büyük bir problem."