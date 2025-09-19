Al Hilal, maça hızlı başladı. 12. dakikada Theo Hernandez'in golüyle öne geçen konuk ekip, 24. ve 41. dakikalarda Malcom'un kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
AL AHLI GERİDEN GELDİ
İkinci yarıda sahada bambaşka bir Al Ahli vardı. 78. ve 87. dakikalarda Ivan Toney sahneye çıkarak farkı bire indirdi. 90+1. dakikada ise milli futbolcu Merih Demiral'ın golü, Al Ahli'ye beraberliği getirdi.
MİLLİ FUTBOLCULAR SAHADAYDI
Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı ve takımının üçüncü golünü attı. Al Hilal'de Yusuf Akçiçek ise 89. dakikada oyuna dahil oldu.
PUANLAR EŞİTLENDİ
Bu sonuçla birlikte her iki takım da ligdeki puanını 5'e yükseltti. Gelecek hafta Al Ahli, Al Hazem'e konuk olacak, Al Hilal ise sahasında Al Okhdood'u ağırlayacak.