İkinci yarıda sahada bambaşka bir Al Ahli vardı. 78. ve 87. dakikalarda Ivan Toney sahneye çıkarak farkı bire indirdi. 90+1. dakikada ise milli futbolcu Merih Demiral 'ın golü, Al Ahli'ye beraberliği getirdi.

Merih Demiral'ın gol sevinci (REUTERS)

MİLLİ FUTBOLCULAR SAHADAYDI

Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı ve takımının üçüncü golünü attı. Al Hilal'de Yusuf Akçiçek ise 89. dakikada oyuna dahil oldu.

PUANLAR EŞİTLENDİ

Bu sonuçla birlikte her iki takım da ligdeki puanını 5'e yükseltti. Gelecek hafta Al Ahli, Al Hazem'e konuk olacak, Al Hilal ise sahasında Al Okhdood'u ağırlayacak.