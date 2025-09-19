PODCAST CANLI YAYIN

Merih ve Yusuf'un düellosunda tarihi geri dönüş! Al Ahli - Al Hilal: 3-3 | MAÇ SONUCU

Suudi Arabistan Pro Lig'in 3. haftasında Al Ahli ile Al Hilal karşı karşıya geldi. King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanan mücadele nefes keserken, karşılaşma 3-3’lük eşitlikle sona erdi.

Al Hilal, maça hızlı başladı. 12. dakikada Theo Hernandez'in golüyle öne geçen konuk ekip, 24. ve 41. dakikalarda Malcom'un kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

AL AHLI GERİDEN GELDİ

İkinci yarıda sahada bambaşka bir Al Ahli vardı. 78. ve 87. dakikalarda Ivan Toney sahneye çıkarak farkı bire indirdi. 90+1. dakikada ise milli futbolcu Merih Demiral'ın golü, Al Ahli'ye beraberliği getirdi.

Merih Demiral'ın gol sevinci (REUTERS)Merih Demiral'ın gol sevinci (REUTERS)

MİLLİ FUTBOLCULAR SAHADAYDI

Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı ve takımının üçüncü golünü attı. Al Hilal'de Yusuf Akçiçek ise 89. dakikada oyuna dahil oldu.

PUANLAR EŞİTLENDİ

Bu sonuçla birlikte her iki takım da ligdeki puanını 5'e yükseltti. Gelecek hafta Al Ahli, Al Hazem'e konuk olacak, Al Hilal ise sahasında Al Okhdood'u ağırlayacak.

