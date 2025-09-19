Golden Boy Web 2025’te 4 Türk yıldız!

Aday listesinde Barcelona'dan Lamine Yamal ve Pau Cubarsi, PSG'den Desire Doue, Chelsea'den Estevao öne çıkan isimler arasında yer aldı. Futbol otoriteleri, bu yıldız adaylarının ilerleyen yıllarda Avrupa futboluna damga vurabileceğini belirtiyor.

Türkiye adına da dört genç yetenek listede kendine yer buldu:

Arda Güler (Real Madrid)

Kenan Yıldız (Juventus – 2024 Golden Boy Web kazananı)

Can Uzun (Eintracht Frankfurt)

Yasin Özcan (Anderlecht / Aston Villa'dan kiralık)

KENAN YILDIZ YİNE FAVORİLER ARASINDA

Geçtiğimiz yıl Golden Boy Web'i kazanan Kenan Yıldız, bu yıl da güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor. 3. turda yapılacak oylamalarla liste daralmaya devam edecek.