Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı şifresiz nereden izlenir?

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Son haftalarda çıkışını sürdürmek isteyen Galatasaray, sahasında Konyaspor’u ağırlayacak. Peki Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında gözler Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Futbolseverler "Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?" sorularına yanıt aranıyor. İşte maç bilgisi.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Konyaspor maçı, 22 Eylül Pazartesi saat 20:00 başlayacak.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kuvvet ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Yeşil-beyazlı ekip, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

