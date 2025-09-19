Karşılaşmada İstanbulspor'un gollerini 12. dakikada Florian Loshaj, 67. dakikada Mario Krstovski ve 90+4. dakikada David Sambissa kaydetti. Çorum FK'nin tek golü ise 57. dakikada Oğuz Gürbulak'tan geldi.

İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Alınan bu sonuçla İstanbulspor puanını 10'a yükseltirken, Çorum FK bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı ve 13 puanda kaldı.

ERSOKSPOR'A KONUK OLACAK

Ligin 7. haftasında İstanbulspor deplasmanda Erokspor ile karşılaşacak. Çorum FK ise kendi sahasında Serikspor'u konuk edecek.