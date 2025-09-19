PODCAST CANLI YAYIN

Boğalar'dan 3 gollü galibiyet! İstanbulspor - Çorum FK: 3-1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig’in 6. haftasında İstanbulspor, sahasında konuk ettiği Çorum FK’yi 3-1’lik skorla geçti. Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-siyahlılar, taraftarına galibiyet sevinci yaşattı.

Giriş Tarihi:
Boğalar'dan 3 gollü galibiyet! İstanbulspor - Çorum FK: 3-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmada İstanbulspor'un gollerini 12. dakikada Florian Loshaj, 67. dakikada Mario Krstovski ve 90+4. dakikada David Sambissa kaydetti. Çorum FK'nin tek golü ise 57. dakikada Oğuz Gürbulak'tan geldi.

İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Alınan bu sonuçla İstanbulspor puanını 10'a yükseltirken, Çorum FK bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı ve 13 puanda kaldı.

ERSOKSPOR'A KONUK OLACAK

Ligin 7. haftasında İstanbulspor deplasmanda Erokspor ile karşılaşacak. Çorum FK ise kendi sahasında Serikspor'u konuk edecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da "Biz Abdülhamid'in torunuyuz" deyip mesajı verdi: Kudüs'ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Trendyol
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP'ye sert tepki gösterdi: "Ülkemize zarar vermeyecekler"
Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11'ini netleştirdi
Aşk ve Gözyaşı
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
Windsor Kalesi’ndeki VIP yemekte kavga! Trump’ın Gizli Servis ekibi ve Kraliyet şefleri birbirine girdi: İngiliz basını bombayı patlattı
MI6 Başkanı Richard Moore: Türkiye uluslararası sistemde kritik ve büyük bir öneme sahip
Başkan Erdoğan 15'inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Peynirde nişaşta, balda hile, sucukta kalp ve dil... Dondurulmuş pizzadan ne çıktı? Taklit ve tağşiş güncel liste
The Economist “İsrail ABD’yi kaybediyor” dedi! İngiliz’den Tel Aviv’e “endişelenin” tavsiyesi
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor
48 saatte 5 kıyafet! Kraliyet Ailesi’ne de karşı koydu: Melania Trump’ın kostümlerinin şifresi…
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Üfürükçünün insanları "tedavi" yalanıyla mezara soktuğu ortaya çıktı! Mezarlar yayında görüntülendi
“Maşallah” demeden geçmeyin! Aşk ve Gözyaşı’nın Selim’i Barış Arduç’un kızı ilgi odağı oldu: Gupse Özay’a benzetildi