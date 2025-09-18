Belçika temsilcisi ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. 32. dakikada Nicolo Tresoldi, 39. dakikada Raphael Ondeyikave 42. dakikada Hans Vanaken ağları havalandırdı.
75. dakikada Mamadou Diakhon farkı dörde çıkardı. Monaco'nun tek golünü ise 90+1'de Ansu Fati kaydetti. Fransız ekibinde 10. dakikada Maghnes Akliouche penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Club Brugge turnuvaya 3 puanla başladı, Monaco ise ilk haftayı puansız kapattı.
GALATASARAY'IN RAKİBİ
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Monaco, sarı-kırmızılılarla 9 Aralık'ta Fransa'da 6. hafta maçında karşılaşacak.