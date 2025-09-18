Okan Buruk'tan Frankfurt heizmeti için açıklama! "Sorumluluk benim"

PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Cimbom, sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı ve turnuvaya puansız başladı. Teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yenilgi hakkında şunları söyledi;

"1-0 sonrası inanılmaz rahat bir maç oynuyorduk. İkinci golü çok rahat bulabilirdik. İtalyan hakemin aleyhimize çok kararı oldu. İlk yarıya baktığımızda 3-0, 4-1 soyunma odasına gireceğimiz maçta 3-1 geri düştük. Oyuncularımla konuştuk. Oyunu erken bıraktık. 3-1'den sonra kafa olarak bıraktık maçı. Şanssız goller yedik. Rakimizden 1.16 gol beklentisi orantısından 5 gol yedik. Seyredip analizi yapacağız. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki oyunu kabul etmemeliyiz. Deplasmandaki bu oyun bu skorla uyuşmadı. Tabii ki benim sorumluluğum. Bu tür mağlubiyetler teknik direktörün sorumluluğunda. İlk yarı doğru yaptığımız şeyler vardı. Daha iyisini yapacağız. Şanssız bir maç geçirdik. 36 takımlı gruptan ligden ilk 24'e gireceğiz, kimsenin şüphesi olmasın."

