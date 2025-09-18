PODCAST CANLI YAYIN

Cimbom’un Avrupa sınavı! Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Eintracht Frankfurt karşısına çıkıyor. Futbolseverler, Galatasaray’ın bu sezonki ilk Avrupa sınavını heyecanla bekliyor. Peki maç ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Osimhen maçta oynayacak mı?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cimbom’un Avrupa sınavı! Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Eintracht Frankfurt karşısına çıkıyor. Futbolseverler, Galatasaray'ın bu sezonki ilk Avrupa sınavını heyecanla bekliyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt karşısında mücadele edecek sarı kırmızılı ekibin maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'da Frankfurt Stadion'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Maçı, İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Yardımcıları ise Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Daniele Chiffi olarak açıklandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Rakip takım Eintracht Frankfurt ekibinde Milli futbolcumuz Can Uzun ve eski Galatasaraylı Michy Batshuayi de yer alıyor. Galatasaray'da ise Osimhen sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi ilk maçında yer almayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in "ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama" tespit edildiğini duyurmuştu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan BM öncesi Abbas'ı kabul edecek! Manidar zamanlama manidar zirve... Netanyahu ve İsrail'i kudurtacak iki başlık masada
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
Borsa İstanbul
Trump İngiltere’de “krallar gibi” ağırlandı! Windsor Kalesi’nde büyük ziyafet: Beyaz Saray’dan ilginç paylaşım
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
İsrail artık gizlemiyor bile: Siyonist bakan ABD ile Gazze'yi nasıl paylaşacaklarını açıkladı!
Türk Telekom
Billie Eilish, Cillian Murphy , Javier Bardem… Dünyaca ünlü isimlerden Filistin’e destek çağrısı
İslam Memiş'ten olay yaratacak gram altın tahmini! 6-7 bin lira seviyeleri konuşulacak dedi, tarih verdi! Rekor üstüne rekor geliyor
Gençler ve çocuklar arasında büyük tehlike! "Tas tıraşı" suça mı özendiriyor? | Cinayetlerde ortak nokta!
KAR GELİYOR! Meteoroloji'den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul'u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...
Aşk ve Gözyaşı
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de! Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "O yıldızdan vazgeçmeli"
Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak?
Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor | İşte detaylar
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki: Bir müfteri olarak anılacak!
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi