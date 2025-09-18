Cimbom’un Avrupa sınavı! Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Eintracht Frankfurt karşısına çıkıyor. Futbolseverler, Galatasaray'ın bu sezonki ilk Avrupa sınavını heyecanla bekliyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Eintracht Frankfurt karşısında mücadele edecek sarı kırmızılı ekibin maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'da Frankfurt Stadion'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Maçı, İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Yardımcıları ise Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Daniele Chiffi olarak açıklandı.