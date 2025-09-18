Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı

Siyah-beyazlılarda; kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica kafilede yer almadı.

TRT Spor'un haberine göre; Milot Rashica'ya yapılan sakatlık risk analizi sonrası yüksek risk çıkması nedeniyle oyuncunun kadroya alınmadığı aktarıldı.

Jonas Svensson'un ise teknik heyet kararıyla kadro dışında bırakıldığı belirtildi.