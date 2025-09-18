PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü Göztepe’ye konuk olacak Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu. Kafileye 6 futbolcu dahil edilmedi.

Siyah-beyazlılarda; kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica kafilede yer almadı.

TRT Spor'un haberine göre; Milot Rashica'ya yapılan sakatlık risk analizi sonrası yüksek risk çıkması nedeniyle oyuncunun kadroya alınmadığı aktarıldı.
Jonas Svensson'un ise teknik heyet kararıyla kadro dışında bırakıldığı belirtildi.

KAFİLEDE YER ALAN İSİMLER

Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanı kamp kadrosu şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Tammy Abraham, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu.

