Andre Onana'dan Fenerbahçe açıklaması! "Bazen senin kontrolünde olmayan şeyler vardır"

Fenerbahçe'ye mağlup olduktan sonra Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor. Bordo mavililerin Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana derbi, hakemler, transfer ve şehirdeki durumu hakkıdna açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep'i ağırlayacak Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor. Bordo mavililerin Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Andre Onana (AA)Andre Onana (AA)

"KAZANMAK İÇİN ORADAYDIK OLMADI"

"Fenerbahçe mücadelesi bizim için çok önemliydi kazanmak için oradaydık kazanamadık. Buraya geldiğim ilk andan itibaren kendimi çok mutlu hissettim. Taraftarın sevgisini hissettim. Uzun yıllardır takımın içinde gibi hissettiğim için soyunma odasında o şekilde konuşmak istedim.

"BAZEN SENİN KONTROLÜNDE OLMAYAN ŞEYLER VARDIR"

"Hakem kararları ile alakalı konuşmayı sevmem çünkü hayatta bazen senin kontrolünde olmayan şeyler vardır. Biz bizim neler yapabildiğimiz ile ilgileniyoruz. Pas kalitesi ile alakalı benimde hoşuma giden bir tarz var ama önemli olan takımın ihtiyacı bende buna dikkat ederek oynuyorum. Rakibin tarzına göre tarz değiştirmek zorundasınız Takımın neye ihtiyacı varsa kendimi ona adapte etmeye çalışıyorum."

Andre Onana (AA)Andre Onana (AA)

"MAĞLUP OLDUK AMA BU MAÇ BİZİ BİRLEŞTİRDİ"

"Takıma arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde adaptasyonum kolay oldu. Uzun yıllardır onların yanındaymış gibi hissetmeye başladım. Takımımızın yarışmacı mücadele etmeyi seven bir takım. Hem kendi aramızda hem de rakip ile mücadele ederek kazanmaya çalışıyoruz. Maçın tamamına yakın bölümü 10 kişi oynamak durumunda kaldık. Bu durumda mücadele etmek gerekir. Takım arkadaşlarımda öyle yaptı. Bizim adımıza çok öğretici bir maç oldu. Belki mağlup olduk ama bu maç bizi birleştirdi."

GENÇ KALECİLER İÇİN AÇIKLAMA

"Genç kalecilerimiz ile ilgili şunu söyleyebilirim gayet yetenekliler ve çalışıyorlar. Önlerinde çok uzun bir yol. Onlara başarılı olmanız, mücadele etmeniz lazım diyorum. Önemli olan fırsat geldiğinde bunu değerlendirmek lazım. Onlarda bu tren geldiğinde, başarılı olmak için çok çalışmaları lazım... Öyle de yapıyorlar zaten."

Andre Onana (AA)Andre Onana (AA)

"İYİ BİR DÖNEM GEÇİRMEK İÇİN BURADAYIZ"

"Bireysel bir spor yapmıyoruz. Kolektif bir spor... Kazandığınızda beraber, kaybettiğinizde beraber kaybediyorsunuz. Galibiyet sizlere çok şey öğretmeye bilir. Mutlusunuzdur ve detayları gözden kaçırabilirsiniz. Buradaki kendi kariyerim ile alakalı hem bireysel olarak hem kulübün beklentileri çok yüksek. Kaybedeceklerimiz olacaktır ama kazanacaklarımız daha fazla olacaktır. İyi bir dönem geçirmek için buradayız."

FATİH TEKKE SÖZLERİ

"Çok iyi bir hocamız var. Taktik üzerine çalışmayı seviyor. Hem hocamız ile çalışmak, hem yeri görmek için 1 haftam oldu. Ama birçok şeyin benzerlik gösterdiğini, yakın ligler olduğunu söyleyebilirim. Beraber çalışmaya devam edeceğiz."

"İYİ GÜNLERDE DE KÖTÜ GÜNLERDE DE BERABER OLALIM"

"Rigobert Song ile uzun süredir bir ilişkimiz var. Kamerun'da da hocamdı. Takım hakkında güzel şeyler söyledi. 1 haftadır buradayım. Şehri çok tanıma fırsatım olmadı. Şampiyon olunan sene yapılan kutlamaları gördüm. Şunun sözünü verebilirim takım arkadaşlarım ile birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz. Taraftarlara şunu söylemek istiyorum iyi günlerde de kötü günlerde de hep beraber olalım."

