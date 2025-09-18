Andre Onana'dan Fenerbahçe açıklaması! "Bazen senin kontrolünde olmayan şeyler vardır"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep'i ağırlayacak Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor. Bordo mavililerin Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"KAZANMAK İÇİN ORADAYDIK OLMADI"
"Fenerbahçe mücadelesi bizim için çok önemliydi kazanmak için oradaydık kazanamadık. Buraya geldiğim ilk andan itibaren kendimi çok mutlu hissettim. Taraftarın sevgisini hissettim. Uzun yıllardır takımın içinde gibi hissettiğim için soyunma odasında o şekilde konuşmak istedim.
"BAZEN SENİN KONTROLÜNDE OLMAYAN ŞEYLER VARDIR"
"Hakem kararları ile alakalı konuşmayı sevmem çünkü hayatta bazen senin kontrolünde olmayan şeyler vardır. Biz bizim neler yapabildiğimiz ile ilgileniyoruz. Pas kalitesi ile alakalı benimde hoşuma giden bir tarz var ama önemli olan takımın ihtiyacı bende buna dikkat ederek oynuyorum. Rakibin tarzına göre tarz değiştirmek zorundasınız Takımın neye ihtiyacı varsa kendimi ona adapte etmeye çalışıyorum."
"MAĞLUP OLDUK AMA BU MAÇ BİZİ BİRLEŞTİRDİ"
"Takıma arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde adaptasyonum kolay oldu. Uzun yıllardır onların yanındaymış gibi hissetmeye başladım. Takımımızın yarışmacı mücadele etmeyi seven bir takım. Hem kendi aramızda hem de rakip ile mücadele ederek kazanmaya çalışıyoruz. Maçın tamamına yakın bölümü 10 kişi oynamak durumunda kaldık. Bu durumda mücadele etmek gerekir. Takım arkadaşlarımda öyle yaptı. Bizim adımıza çok öğretici bir maç oldu. Belki mağlup olduk ama bu maç bizi birleştirdi."
GENÇ KALECİLER İÇİN AÇIKLAMA
"Genç kalecilerimiz ile ilgili şunu söyleyebilirim gayet yetenekliler ve çalışıyorlar. Önlerinde çok uzun bir yol. Onlara başarılı olmanız, mücadele etmeniz lazım diyorum. Önemli olan fırsat geldiğinde bunu değerlendirmek lazım. Onlarda bu tren geldiğinde, başarılı olmak için çok çalışmaları lazım... Öyle de yapıyorlar zaten."