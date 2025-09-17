PODCAST CANLI YAYIN

Yiğidolar tur biletini uzatmada kaptı! Sivasspor - Şiran Yıldızspor: 2-1 | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı Sivas'ta devam etti. Sivasspor, evinde Şiran Yıldızspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin uzatmalardaki 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi ve Yiğidolar üst tura adını yazdırdı.

Sivasspor, Şiran Yıldızspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turunda karşı karşıya geldi.

Mücadelede ilk golü Furkan Yıldırım attı. Ceza sahasında Tolga Divrik'in asistini geri çevirmeyen Furkan, takımını öne geçirdi.

11'de Aliou Badji, kazanılan penaltı sonrasında skora dengeyi getirdi. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci devrede gol olmayınca maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında Feyzi Yıldırım, kırmızı beyazlılara turu getiren golü attı

3. TURA YÜKSELDİ

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Sivasspor adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

GOLLER

Gol: Furkan Yıldırım | Sivasspor 0 - 1 Şiran Yıldızspor

Gol: Aliou Badji | Sivasspor 1-1 Şiran Yıldızspor

Gol: Mehmet Feyzi Yıldırım | Sivasspor 2-1 Şiran Yıldızspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM

17 EYLÜL ÇARŞAMBA

18.00: Elazığspor-12 Bingölspor (Elazığ)
19.00: Niğde BLD.-Kuzeyboru 68 Aksaray BLD. (Niğde 5 Şubat)
19.00: Bornova 1877-Aliağa Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00: Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (Alsancak)
19.00: Balıkesir-Yalova FK 77 SK (Balıkesir Atatürk)
19.00: Orduspor 1967-Sebat Gençlik (Yeni Ordu)
19.00: 24Erzincan-1926 Bulancak (Erzincan 13 Şubat Şehir)
19.00: Menemen FK-Eskişehir Anadolu (Menemen İlçe

18 EYLÜL PERŞEMBE

14.30: Düzcespor-Atko Grup Pendikspor (Düzce Şehir)
17.00: Giresunspor-52 Orduspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00: Eskişehirspor-Muğlaspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

