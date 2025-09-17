PODCAST CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabının ilk haftasında Paris Saint Germain, sahasında Atalanta’yı 4-0 mağlup etti. Fransız devi, güçlü rakibi karşısında farklı galibiyet alarak Devler Ligi’ne 3 puanla başladı.

PSG'ye galibiyeti getiren goller Marquinhos, Kvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes ve Gonçalo Ramos'tan geldi.
Ev sahibi ekip, hücumda etkili bir oyun sergilerken savunmada da rakibine şans tanımadı.

BARCOLA PENALTIYI KAÇIRDI

Paris ekibinde Barcola, 44. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Atalanta kalecisi, kritik kurtarışla farkın daha da açılmasını ilk yarıda engelledi.

LUIS ENRIQUE TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

PSG teknik direktörü Luis Enrique, maçın ilk yarısını tribünden takip etti. İspanyol çalıştırıcı ikinci yarıda kulübedeki yerini alarak takımını yönlendirdi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte PSG, gruptaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Atalanta ise haftayı puansız kapattı.

2. haftada PSG, deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak.

Atalanta, sahasında Club Brugge'yi ağırlayacak.

