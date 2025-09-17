PODCAST CANLI YAYIN

Karadeniz Ereğli Belediye Spor - Bursaspor | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Karadeniz Ereğli Belediyespor ile Bursaspor kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükselmek.

Giriş Tarihi:
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Karadeniz Ereğli Belediyespor ile Bursaspor kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükselmek.

Karadeniz Ereğli Belediye Spor - Bursaspor karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Bursaspor Söğütspor'u 7-0 yendi (İHA)Bursaspor Söğütspor'u 7-0 yendi (İHA)

NASIL GELDİLER?

Zorlu randevu öncesinde iki takım da 1. turdan organizasyona katıldı. Kardeniz Ereğli Belediyespor, Etimesgut Spor'u deplasmanda 1-0 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bursaspor ise evinde ağırladığı Söğütspor'u 7-0 ile geçerek 2. tura yükseldi.

Ziraat Tükiye Kupası Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor (İHA)Ziraat Tükiye Kupası Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor (İHA)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM

17 EYLÜL ÇARŞAMBA

14.00: Karadeniz Ereğli BLD.-Bursa (Şehit Vefa Karakurdu)
14.30: Karaköprü BLD.-Bitlis 1916 Futbol SK (Faruk Çelik)
14.30: Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfat (Muş Şehir)
14.30: Dersimspor-Şanlıurfaspor (Tunceli Atatürk)
14.30: Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK (Yeşiltepe 1 Nolu Saha)
14.30: K.Maraş-Karaman FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
15.00: Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00: Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü BLD. (General Basri Saran)
15.00: Galata SK-Beykoz Anadolu (Stat açıklanmadı)
15.00: Beykoz İshaklı-Karacabey BLD. (Stat açıklanmadı)
15.00: Karabük İY.-Güzide Gebze SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00: Küçükçekmece Sinop-Sultan Su İnegöl (Bolluca)
15.00: GMG Kastamonu-Fatsa BLD. (Gazi)
15.00: Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK (12 Haziran)
15.00: Merkür Jet Erbaa-Pazar (Erbaa İlçe)
15.00: Silifke BLD.-Akedaş K.Maraş İstiklalspor (Silifke)
15.00: Kütahyaspor-Altınordu (Stat açıklanmadı)
15.00: Somaspor-Çankaya SK (Soma Atatürk)
15.00: Kepezspor-Denizli İY. (Kepez Hasan Doğan)
16.00: Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK (BG Grup 4 Eylül)
18.00: Elazığspor-12 Bingölspor (Elazığ)
19.00: Niğde BLD.-Kuzeyboru 68 Aksaray BLD. (Niğde 5 Şubat)
19.00: Bornova 1877-Aliağa Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00: Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (Alsancak)
19.00: Balıkesir-Yalova FK 77 SK (Balıkesir Atatürk)
19.00: Orduspor 1967-Sebat Gençlik (Yeni Ordu)
19.00: 24Erzincan-1926 Bulancak (Erzincan 13 Şubat Şehir)
19.00: Menemen FK-Eskişehir Anadolu (Menemen İlçe

18 EYLÜL PERŞEMBE

14.30: Düzcespor-Atko Grup Pendikspor (Düzce Şehir)
17.00: Giresunspor-52 Orduspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00: Eskişehirspor-Muğlaspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

