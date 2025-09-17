Jose Mourinho Benfica için Lizbon'da

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra boşta olan Jose Mourinho, Benfica ile görüşmek için Lizbon'a geldi. 62 yaşındaki deneyimli teknik adam, havaalanında basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"BENFICA'YA HAYIR DİYEN TEKNİK DİREKTÖR KİM?"

Portekizli çalıştırıcı, Benfica soruları üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Benfica bana bu görevle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. 'Evet' dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim. Benfica'ya 'Hayır' diyen teknik direktör kim oldu? Ben değilim. Bakalım neler olacak göreceğiz."

RUI COSTA İLE EL SIKIŞTI

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Benfica Başkanı Rui Costa, dün gece Mourinho ile bir araya geldi ve taraflar prensipte el sıkıştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Jose Mourinho ile Benfica arasında yapılacak son görüşmelerin ardından resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.