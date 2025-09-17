Fenerbahçe tribünlerinden kaçan penaltı sonrası Ali Koç'a istifa sesleri

Fred'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş, savunmadan Enes Keskin'e çarpınca yön değiştirdi. Fenerbahçeli futbolcular yoğun penaltı itirazında bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
TALISCA PENALTIYI KAÇIRDI
Topun başına geçen Anderson Talisca, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçemedi. Ertuğrul, kritik anda penaltıyı kurtararak Alanyaspor'u önde tutmayı başardı.
TRİBÜNLERDEN SERT TEPKİ
Kaçan penaltının ardından sarı-lacivertli tribünlerde tepkiler yükseldi. Taraftarlar, Anderson Talisca'yı ıslıklarken, tribünlerden aynı zamanda "Ali Koç istifa" tezahüratları da yükseldi.