PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe tribünlerinden kaçan penaltı sonrası Ali Koç'a istifa sesleri

Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında 1-0 gerideyken 54. dakikada önemli bir pozisyon yaşandı. Kazanılan penaltıyı Anderson Talisca kaçırınca hem Brezilyalı oyuncuya ıslıkla tepki gösterildi hem de Ali Koç'a istifa çağrısında bulunuldu.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe tribünlerinden kaçan penaltı sonrası Ali Koç'a istifa sesleri

Fred'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş, savunmadan Enes Keskin'e çarpınca yön değiştirdi. Fenerbahçeli futbolcular yoğun penaltı itirazında bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

TALISCA PENALTIYI KAÇIRDI

Topun başına geçen Anderson Talisca, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçemedi. Ertuğrul, kritik anda penaltıyı kurtararak Alanyaspor'u önde tutmayı başardı.

TRİBÜNLERDEN SERT TEPKİ

Kaçan penaltının ardından sarı-lacivertli tribünlerde tepkiler yükseldi. Taraftarlar, Anderson Talisca'yı ıslıklarken, tribünlerden aynı zamanda "Ali Koç istifa" tezahüratları da yükseldi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs ayarı: "Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacak"
Borsa İstanbul
Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI
Charlie Kirk suikastında ABD'li gazeteci Tucker Carlson bombayı patlattı: "Netanyahu'dan hoşlanmıyordu"
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı
Türk Telekom
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki: Bir müfteri olarak anılacak!
Son dakika: Tutuklanan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı | Seçim tarihi belli oldu
PKK zıplıyor... Avukatları kıvranıyor... Teröristbaşı "Umut Hakkı" mı istiyor? Öcalan'dan yeni açıklama: Süreç hukuksal çözüm aşamasına geldi
Trump ve Kral Charles’ın fayton keyfi! İngiltere ziyareti Epstein protestosu ile başladı | Kate Middleton'a şaşırtan iltifat
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Yerine o yıldız adayı gelecek
TEKNOFEST'in badem şekeri! TAKVİM direksiyona oturdu... Togg'un yeni yıldızı T10F'in "Mardin" serisi göz kamaştırıyor
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi
Netanyahu'dan 27 yıl sonra gelen Başkan Erdoğan itirafı | Silvan yazıtları İsrail için neden bu kadar önemli?
Selçuk Bayraktar Gazze Kasabı Netanyahu'ya TAKVİM'den yanıt verdi: Birileri rahatsız oluyorsa olsun biz yolumuzdan dönmeyeceğiz
Ekonomik program rayında! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten A Haber'de enflasyon için net mesaj: 2026'da daha az hissedilecek
Katar’dan İslam NATO’su çıktı! İsrail’e karşı savunma paktı | Hindistan’da panik: Pakistan ve Türkiye…
İsrail hem karadan hem havadan saldırıyor! Filistinlilere sürgün dayatması
Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeliydi! Bir zamanlar ela gözleriyle büyüleyen Pembe Mutlu bakın şimdi ne halde