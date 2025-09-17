Fenerbahçe Alanyaspor maçı bu akşam mı? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında ertelenen mücadele için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme trafiği nedeniyle takvimi değişen sarı-lacivertliler, Corendon Alanyaspor karşısında sezonun kritik başlangıç sınavlarından birini verecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan tarih ve saat bilgileri futbolseverler tarafından merakla araştırılırken, bilet satış sürecine dair detaylar da gündemde yerini aldı. İşte Fenerbahçe – Alanyaspor maçına dair tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'de heyecan, ertelenen ilk hafta maçıyla kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa kupası mesaisinden dönen Fenerbahçe, Kadıköy'de Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. TFF'nin duyurduğu tarih ve saat bilgileri ile birlikte futbolseverlerin gözü şimdi bu karşılaşmanın detaylarında. Peki Fenerbahçe – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve biletler satışa çıktı mı? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm merak edilenler...

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ertelenen FenerbahçeCorendon Alanyaspor karşılaşmasının yeni tarihini duyurdu. Mücadele, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

C. Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı mı?

Fenerbahçe'nin 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de C. Alanyaspor ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçının biletleri satışa çıktı.

Bilet satış programı şu şekilde:

  • 15 Eylül Pazartesi günü saat 18.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)
  • 16 Eylül Salı günü saat 12.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)
  • 16 Eylül Salı günü saat 18.00 itibarıyla da Genel Satışa sunulacaktır.

SATILAN BİLETLER TRANSFERE KAPALI OLACAKTIR.

Maça 24 saat kala ve sonrası da dahil olmak üzere Fenerbahçe logolu Passolig kart sahibi olmayan taraftarları, müsabakaya bilet satın alamayacaklardır.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

  1. KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
  2. FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
  3. FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
  4. FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
  5. FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
  6. FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
  7. FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
  8. FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
  9. FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
  10. FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
  11. FENERIUM ALT E BLOK VIP: 18.750,00 TL
  12. MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL
  13. MİSAFİR TRİBÜNÜ 1.235,00 TL
