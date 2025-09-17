PODCAST CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması heyecanı resmen başladı. Temsilcimiz Galatasaray da turnuvaya bu kritik etapta katılan 36 takımdan biri olarak sahaya çıktı. Takımlar, son 16 turuna kalabilmek ve kupayı kazanabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Peki 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi para ödülleri ne kadar?

2025-2026 Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı 36 takım, turnuvanın her aşamasında hem zafer hem de maddi kazanç peşinde koşuyor. Peki 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi para ödülleri ne kadar? Şampiyon olan takım ne kadar kazanacak?

2025 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖDÜLLERİ
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar için belirlenen katılım bedeli 18,62 milyon euro olarak açıklandı.

Takımlar, grup aşamasında galip geldiklerinde 2,1 milyon euro, berabere kaldıklarında ise 0,7 milyon euro kazanacak. Lig sıralamasına göre verilecek ödüller 0,275 milyon euro ile 2 milyon euro arasında değişiyor.

Eleme turlarıyla ilgili olarak; son 16 öncesi play-off turunu geçen takımlara 1 milyon euro, son 16 turunda mücadele edenlere ise 11 milyon euro verilecek. Çeyrek finale yükselen ekipler 12,5 milyon euro, yarı finale kalanlar 15 milyon euro alacak. Finalde mücadele eden takımlardan şampiyon olan takım ise 18,5 milyon euro alacak ve buna ek olarak 6,5 milyon euro ekstra ödül kazanacak.

SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR
Grup aşamasına 29 takım doğrudan katılırken, eleme ve play-off turlarından gelen 7 takım ile birlikte toplam 36 ekip mücadele edecek.

Takımlar, UEFA takım katsayılarına göre 4 farklı torbaya ayrılıyor. Her takım, torbalarından iki rakip seçerek toplam 8 maç yapacak; biri iç saha, biri deplasman olmak üzere. Grup aşamasının ardından ilk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9–24. sırada yer alan 16 takım play-off turunda son 16 için mücadele edecek. Grubun son 12 sırasında yer alan takımlar ise turnuvaya veda edecek.

2025 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILAN TAKIMLAR

  • İngiltere (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Tottenham
  • İspanya (5): Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal
  • İtalya (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
  • Almanya (4): Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund
  • Fransa (3): Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Monako
  • Hollanda (2): PSV, Ajax
  • Türkiye (1): Galatasaray
  • Azerbaycan (1): Karabağ
  • Portekiz (2): Sporting, Benfica
  • Belçika (2): Union Saint-Gilloise, Club Brugge
  • Çekya (1): Slavia Prag
  • Yunanistan (1): Olympiacos
  • Norveç (1): Bodo Glimt
  • Kazakistan (1): Kairat
  • Kıbrıs Rum Kesimi (1): Pafos
  • Danimarka (1): Kopenhag

