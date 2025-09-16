Juan Mata Avustralya ekibi Melbourne ile imzaladı!

PODCAST CANLI YAYIN

Avustralya ekibi Melbourne Victory, Juan Mata'yı kadrosuna kattığını açıkladı. 2022/23 sezonunda Manchester United'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Juan Mata, Sarı-Kırmızılı ekibin formasını 18 maçta terletmiş ve 3 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti.

Futbol kariyerine halihazırda Eylül 2024'ten beri Avustralya'da devam eden Juan Mata, ülkede kalmaya devam edecek.

37 yaşındaki yıldız, Western Syndey ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bir diğer Avustralya Ligi ekibi Melbourne Victory'ye imza attı.

İspanyol yıldız, bir sezon boyunca Melbourne ekibinin formasını giyecek.

GALATASARAY'DA OYNADI

2022/23 sezonunda Manchester United'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Juan Mata, Sarı-Kırmızılı ekibin formasını 18 maçta terletmiş ve 3 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti.

