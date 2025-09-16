Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si ne zaman? F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda?

2025 Formula 1 sezonunun 17. yarışı Azerbaycan GP için geri sayım başladı. Yarışın saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı olarak izlenip izlenemeyeceği merak ediliyor. İşte Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si maç takvimi…
2025 FORMULA 1 AZERBAYCAN GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN?
2025 Formula 1 sezonunun 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'si, 19-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Takvimdeki en heyecan verici duraklardan biri olan Bakü Şehir Pisti, pilotlara kıyasıya mücadele sunarken, izleyicilere de unutulmaz anlar yaşatacak.
2025 AZERBAYCAN GP YARIŞ TAKVİMİ
1. Antrenman Seansı: 19 Eylül Cuma, 11:30
2. Antrenman Seansı: 19 Eylül Cuma, 15:00
3. Antrenman Seansı: 20 Eylül Cumartesi, 11:30
Sıralama Turları: 20 Eylül Cumartesi, 15:00
Yarış: 21 Eylül Pazar, 14:00