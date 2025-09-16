Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan müjdeli haber

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran'ın sakatlığında sona gelindi.



Özel tedavi için İspanya'ya giden 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a döndü ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçını tribünden takip etti.