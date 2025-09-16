PODCAST CANLI YAYIN

🔴CANLI YAYIN | Ağrıspor 1970 - Batman Petrolspor

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor. İlk turda rakiplerini eleyerek üst tura yükselen Ağrıspor 1970 ile Batman Petrolspor kozlarını paylaşıyor. Kazanan takımın 3. tura yükseleceği mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI

BUGÜN

13.30: Ağrı 1970 SK-Batman Petrol: Ertuğrul Kösterelioğlu
14.30: Kahta 02-Adana Demir: Burak Demirkıran
15.00: Kestel Çilekspor-Fethiye: Ceyhun Elmas
15.00: Ankara Demirspor-Zonguldak FK: Kadir Demir
15.30: Kırıkkale FK-Manisa FK: Yusuf Adnan Kendirciler
18.00: Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK: Süleyman Bahadır
19.00: İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 SK: Levent Buğra Vartemel
20.30: Hatayspor-Erciyes 38: Hakan Ülker

YARIN

14.00: Karadeniz Ereğli BLD.-Bursa (Şehit Vefa Karakurdu)
14.30: Karaköprü BLD.-Bitlis 1916 Futbol SK (Faruk Çelik)
14.30: Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfat (Muş Şehir)
14.30: Dersimspor-Şanlıurfaspor (Tunceli Atatürk)
14.30: Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK (Yeşiltepe 1 Nolu Saha)
14.30: K.Maraş-Karaman FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
15.00: Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00: Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü BLD. (General Basri Saran)
15.00: Galata SK-Beykoz Anadolu (Stat açıklanmadı)
15.00: Beykoz İshaklı-Karacabey BLD. (Stat açıklanmadı)
15.00: Karabük İY.-Güzide Gebze SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00: Küçükçekmece Sinop-Sultan Su İnegöl (Bolluca)
15.00: GMG Kastamonu-Fatsa BLD. (Gazi)
15.00: Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK (12 Haziran)
15.00: Merkür Jet Erbaa-Pazar (Erbaa İlçe)
15.00: Silifke BLD.-Akedaş K.Maraş İstiklalspor (Silifke)
15.00: Kütahyaspor-Altınordu (Stat açıklanmadı)
15.00: Somaspor-Çankaya SK (Soma Atatürk)
15.00: Kepezspor-Denizli İY. (Kepez Hasan Doğan)
16.00: Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK (BG Grup 4 Eylül)
18.00: Elazığspor-12 Bingölspor (Elazığ)
19.00: Niğde BLD.-Kuzeyboru 68 Aksaray BLD. (Niğde 5 Şubat)
19.00: Bornova 1877-Aliağa Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00: Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (Alsancak)
19.00: Balıkesir-Yalova FK 77 SK (Balıkesir Atatürk)
19.00: Orduspor 1967-Sebat Gençlik (Yeni Ordu)
19.00: 24Erzincan-1926 Bulancak (Erzincan 13 Şubat Şehir)
19.00: Menemen FK-Eskişehir Anadolu (Menemen İlçe

18 EYLÜL PERŞEMBE

14.30: Düzcespor-Atko Grup Pendikspor (Düzce Şehir)
17.00: Giresunspor-52 Orduspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00: Eskişehirspor-Muğlaspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

