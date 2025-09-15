Okan Buruk'tan kesik: Icardi!

Mauro Icardi



İLK 11'DE DÜŞÜNMÜYOR



Sabah'ta yer alan habere göre; Okan Buruk, Eyüpspor karşılaşmasında ilk 11'de görev verdiği yıldız golcüyü yedek kulübesine çekecek.



Sarı-kırmızılı takımın teknik ekibinin Icardi'nin henüz fiziksel olarak hazır olmadığını düşündüğünü ve Frankfurt maçı için farklı bir planlamanın yapıldığı, yıldız golcünün Süper Lig'deki maçlarda ilk 11'de yer alacağı kaydedildi.