PODCAST CANLI YAYIN

Okan Buruk'tan kesik: Icardi!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt ile oynayacağı karşılaşmada Mauro Icardi, yedek başlayacak.

Giriş Tarihi:
Okan Buruk'tan kesik: Icardi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesi Mauro Icardi hakkında kararını verdi.

Mauro IcardiMauro Icardi

İLK 11'DE DÜŞÜNMÜYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Okan Buruk, Eyüpspor karşılaşmasında ilk 11'de görev verdiği yıldız golcüyü yedek kulübesine çekecek.

Sarı-kırmızılı takımın teknik ekibinin Icardi'nin henüz fiziksel olarak hazır olmadığını düşündüğünü ve Frankfurt maçı için farklı bir planlamanın yapıldığı, yıldız golcünün Süper Lig'deki maçlarda ilk 11'de yer alacağı kaydedildi.

Galatasarayda Leroy Sane endişesiGalatasarayda Leroy Sane endişesi
Galatasaray'da Leroy Sane endişesi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'den Cumhur'a nifak sokma çabası! Hikmet Çetin Bahçeli'den "MHP-CHP koalisyonu" istedi: "Kılıçdaroğlu-Beştepe" yalanını kim söyletti?
Başkan Erdoğan'dan Katar çıkarması! Masada Gazze var
İdefix
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama
İngiltere'den siyonistlere veto: Ünlü askeri okula İsrailli öğrenci kabul edilmeyecek
İzmir Buca Belediyesi'nde işçi grevi çığrından çıktı! Sokaklar virüs yuvası oldu! Vatandaştan tepki: Çocukları sokağa çıkaramıyoruz
Türk Telekom
CHP'nin kurultay davasında "Kılıçdaroğlu gelsin" talebi! Duruşma tutanakları TAKVİM'de: İmamoğlu ve Özel koordinasyonunda hile yapıldı
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert cevap
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?
Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 24 şüpheli gözaltına alındı
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheli adliyede
Emekliye 4’lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM maaşları hesapladı
Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! Yahudi aktrist Hannah Einbinder'den 'Filistin'e özgürlük' çağrısı yaptı Javier Bardem kefiyeyle geldi
CHP'nin şaibeli kurultayı için kritik gün! Mahkeme mutlak butlan kararı mı verecek? 5 olası senaryo | Kılıçdaroğlu iki ismi ihraç edecek
Teşekkürler 12 Dev Adam! Türkiye - Almanya: 83-88 | MAÇ SONUCU
AK Parti'ye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59'a yükseldi
Sosyal medya fenomeni şarkıcı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında müzik sorusunda elendi
Olaylı derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."