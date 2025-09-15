Okan Buruk'tan kesik: Icardi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesi Mauro Icardi hakkında kararını verdi.
İLK 11'DE DÜŞÜNMÜYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; Okan Buruk, Eyüpspor karşılaşmasında ilk 11'de görev verdiği yıldız golcüyü yedek kulübesine çekecek.
Sarı-kırmızılı takımın teknik ekibinin Icardi'nin henüz fiziksel olarak hazır olmadığını düşündüğünü ve Frankfurt maçı için farklı bir planlamanın yapıldığı, yıldız golcünün Süper Lig'deki maçlarda ilk 11'de yer alacağı kaydedildi.