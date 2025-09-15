Fenerbahçe maçı sonrası tansiyon düşmedi! Trabzonspor taraftarları TFF binasında toplandı: "Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet ediyoruz"

Trabzonspor taraftarları TFF'ye tepki gösterdi. (İHA)

TFF binası önünde toplanan bordo-mavili taraftarlar, "Temiz futbol dediniz. Bizi karanlığa gömdünüz" yazılı pankart açarak tepkilerini dile getirdi. Grup adına konuşan Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Bekir Kodalak, hakem kararlarının artık oyunun önüne geçtiğini vurguladı.



"MHK KAOS ÜRETİYOR"

Kodalak açıklamasında, "Türk futbolunda adalet kalmamış, hakem kararları artık oyunun önüne geçmiştir. Fenerbahçe karşısında yaşananlar, sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun geleceğinin de nasıl bir çıkmaza sürüklendiğini gözler önüne sermiştir.

Bu noktada en büyük sorumluluk Merkez Hakem Kurulu'na aittir. Biz taraftarlar olarak futbolun adaletini sağlayamayan, her hafta yeni bir skandala imza atan MHK'nın başındaki isim Ferhat Gündoğdu'yu derhal istifaya davet ediyoruz. Adil yönetim yerine kaos üreten bu anlayış artık Türk futbolunu taşınamaz hale getirmiştir" ifadelerini kullandı.