Fenerbahçe maçı sonrası tansiyon düşmedi! Trabzonspor taraftarları TFF binasında toplandı: "Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet ediyoruz"

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından gündeme gelen hakem kararlarına tepki göstermek için Trabzon'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binası önünde toplandı. Taraftarlar, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet etti.

rabzonspor taraftarları, Trabzon'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu binası önünde toplandı.

TFF binası önünde toplanan bordo-mavili taraftarlar, "Temiz futbol dediniz. Bizi karanlığa gömdünüz" yazılı pankart açarak tepkilerini dile getirdi. Grup adına konuşan Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Bekir Kodalak, hakem kararlarının artık oyunun önüne geçtiğini vurguladı.

"MHK KAOS ÜRETİYOR"
Kodalak açıklamasında, "Türk futbolunda adalet kalmamış, hakem kararları artık oyunun önüne geçmiştir. Fenerbahçe karşısında yaşananlar, sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun geleceğinin de nasıl bir çıkmaza sürüklendiğini gözler önüne sermiştir.

Bu noktada en büyük sorumluluk Merkez Hakem Kurulu'na aittir. Biz taraftarlar olarak futbolun adaletini sağlayamayan, her hafta yeni bir skandala imza atan MHK'nın başındaki isim Ferhat Gündoğdu'yu derhal istifaya davet ediyoruz. Adil yönetim yerine kaos üreten bu anlayış artık Türk futbolunu taşınamaz hale getirmiştir" ifadelerini kullandı.

"SORUN SADECE TRABZONSPOR'UN DEĞİL"
"Unutulmamalıdır ki, bu sistemsizlik sadece Trabzonspor'un değil, tüm Türk futbolunun sorunudur" diyen Kodalak, şunları söyledi:
"Dün yaşananlar tesadüf değil, yıllardır biriken çarpıklıkların ve liyakatsizliğin sonucudur. Eğer hakemler sahada adalet dağıtamıyorsa, futbolun ruhundan söz etmek mümkün değildir. Bugün TFF Başkanı koltuğunda oturan ve geçmişte Trabzonspor Başkanlığı yapmış olan İbrahim Hacıosmanoğlu'na da sesleniyoruz. Eğer gerçekten temiz futbolun yanındaysanız, yaşananlara seyirci kalmayın. Futbolun geleceği için sorumluluk alın, bu çarpık düzeni değiştirmek adına adım atın. Trabzonspor'un adalet mücadelesine sırt çeviren her anlayış, yarın Türk futboluna daha büyük zararlar verecektir."

