PODCAST CANLI YAYIN

Carlos Cuesta ilk maçında gol attı!

Galatasaray'ın Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta, çıktığı ilk karşılaşmada golünü kaydetti.

Giriş Tarihi:
Carlos Cuesta ilk maçında gol attı!
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Carlos Cuesta, oynadığı ilk maçta fileleri havalandırdı.

Brezilya Serie A'nın 22. haftasında Vasco da Gama, Ceara'yı konuk etti. Karşılaşmaya 65. dakikada dahil olan Cuesta, 80. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Ancak karşılaşmada son sözü Ceara adına Pedro Henrique söyledi ve maç 2-2 berabere sona erdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'nin kurultay davasında "Kılıçdaroğlu gelsin" talebi! Duruşma tutanakları TAKVİM'de: İmamoğlu ve Özel koordinasyonunda hile yapıldı
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... "Tam kanunsuzluk hali var dolayısıyla mutlak butlan"
İdefix
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?
Başkan Erdoğan'dan Katar çıkarması! Masada Gazze var
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheli adliyede
Türk Telekom
Emekliye 4’lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM maaşları hesapladı
Emmy Ödülleri'ne damga vuran an! Yahudi aktrist Hannah Einbinder'den 'Filistin'e özgürlük' çağrısı
CHP'nin şaibeli kurultayı için kritik gün! Mahkeme mutlak butlan kararı mı verecek? 5 olası senaryo | Kılıçdaroğlu iki ismi ihraç edecek
Teşekkürler 12 Dev Adam! Türkiye - Almanya: 83-88 | MAÇ SONUCU
AK Parti'ye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59'a yükseldi
Hakan Fidan'dan İsrail uyarısı: "Amaçları ülkeleri bölünmüş vaziyette bırakmak"
Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 4 şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni şarkıcı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında müzik sorusunda elendi
Olaylı derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."
Trabzonspor'dan Ozan Ergün tepkisi: İlk perde sona erdi! "Sahadan çekilmeyi düşündük"
Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji'den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur var mı?
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kara parayı Habertürk ve Show üzerinden nasıl akladılar? Mehmet Kenan Tekdağ ifade vermek istemedi!