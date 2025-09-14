Etihad Stadyumu'nda oynanan dev karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 18. dakikada Phil Foden'ın kafa golüyle öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Pep Guardiola'nın öğrencileri soyunma odasına 1-0 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda sahneye çıkan Norveçli golcü Erling Haaland, 53 ve 68. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-0'a taşıdı ve galibiyetin mimarı oldu.

Manchester City'nin yeni transferi Gianluigi Donnarumma, derbide ilk kez forma giydi. Manchester United cephesinde ise milli kaleci Altay Bayındır, takımının kalesini korudu.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, ligde ikinci galibiyetini elde ederek puanını 6'ya yükseltti. Manchester United ise 4 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester City, Arsenal deplasmanına çıkacak. Manchester United ise sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.