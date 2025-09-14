Beşiktaş'tan Salih Uçan için sakatlık açıklaması!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcunun sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği ve yapılan kontroller sonucunda Biceps Femoris bölgesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

Beşiktaş'ın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale, tendon bileşkesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir."