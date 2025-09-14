PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'tan Salih Uçan için sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Başakşehir karşısında sakatlık yaşayan Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan’ın sağlık durumu belli oldu.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'tan Salih Uçan için sakatlık açıklaması!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcunun sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği ve yapılan kontroller sonucunda Biceps Femoris bölgesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

Beşiktaş'ın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale, tendon bileşkesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de "kurultay" davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: "Gürsel Tekin" kavgası
PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."
Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
İmralı'dan Suriye'nin doğusuna ne mesaj gitti? Öcalan kafa karıştırdı: Önce YPG'ye destek istedi sonra "birleşik Suriye" dedi
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kara parayı Habertürk ve Show üzerinden nasıl akladılar? Mehmet Kenan Tekdağ ifade vermek istemedi!
CHP'de "İstanbul" kaosu! Gürsel Tekin "Ben onun ağabeyiyim, hakkım haram olsun" deyip Özgür Özel'e saydırdı: "Bu son uyarım konuşurum"
Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio Ağlama Duvarı'nda! Dikkat çeken kipa detayı
Çiftçilere zirai don desteği Resmi Gazete'de! 65 il, 16 ürün kapsamda... Dekar başı ne ödenecek? Başvuru şartları neler?
"Can" kara parayı eğitim ve medya ile akladı! Kemal Can 875 bin TL gelirle 575 milyon dolara Habertürk'ü nasıl aldı? | "Köstebek" şüphesi
Başkan Erdoğan’dan BM’deki Filistin oturumu öncesi kritik kabul | Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulos'tan anlamlı hediye
CHP'de mutlak butlan paniği! 81 ilin örgüt üyelerini Ankara'ya topladılar! Şaibeli kurultay şikayetçileri konuştu: Bu CHP'lilerin davası
Tam yol Gazze'ye! Küresel Sumud Filosu'na katılan tekneler Tunus'tan yola çıktı | Filoya katılacaklar nasıl belirlendi? Türk büyükelçiden açıklama
Başkan Erdoğan Filistin'in sesi olacak! İsrail'i diplomatik kıskaca alacak iki kritik zirve!
İstanbul’da GPS’li eski eş dehşeti! Takip cihazı taktırdı aracın önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
MALATYA-GÖLBAŞI-NARLI-NURDAĞI demiryolu hattı yarın açılıyor! 6 Şubat depreminde hasar görmüştü
Fenerbahçe'nin transfer hedefi 8! Dünya devinden gelecek
Kent Lokantası rüşvetine skandal ifade! Muhittin Böcek'in daire başkanından 'hızlı iş' savunması
Beşiktaş'ın Başakşehir galibiyeti sonrası şok ifadeler! "İki futbolcu bitik"
Galatasaray 5'te 5 yaptı ama hedefte o yıldız var! Flaş sözler
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında