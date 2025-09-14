Beşiktaş'ın Başakşehir galibiyeti sonrası şok ifadeler! "İki futbolcu bitik"

KARTAL YİĞİT: KARTAL PES ETMEDİ Sergen Yalçın'ın Dolmabahçe'ye ilk çıkacak olması havayı değiştirmişti taraftar da… Takım da bu modda başladı. İstek ve mücadele üst düzeydi. Bu arzuya rağmen özellikle ilk 45'te Beşiktaş aradığı pozisyonları bir türlü yakalayamadı. Beşiktaş'ın iki stoperi Başakşehir'in stoperlerinin ayarında bile değil... Rafa Silva ve Orkun 'un üretkenlikte sınıfta kalması bunda baş etkendi. Buna karşılık Başakşehir ani ataklarla kenarlardan çok iyi gelip tehlike yarattı. Oyun ikinci yarıda da bu şekilde geçti. Beraberliği sağladıktan sonra Siyah-Beyazlılar galibiyet için rakibinin üzerine çok baskı kurdu ancak efektif oyuncu sayısının azlığıyla bu baskı yine pozisyon anlamında Siyah-Beyazlılar'ı zorladı. Ancak Beşiktaş'ta belki de en çabuk değişen olumlu nokta "pes etmemek" olduğunu gördük. Bu futbolda çok önemlidir. Son anlarda gelen hele Cengiz'in attığı gol çok değerli.

Bu kadar saha içi soruna rağmen galibiyet ilaç gibi gelecek. Ancak bunun istikrarlı olması şart. Savunmanın ortası yine iyi değil. El Bilal hareketli bir oyuncu mecburen sol da oynadı. Ayağından çok açıyor ama attığı gol klastı. Yenilerden Cerny'i hazır olmamasına beğendim. Daha da iyi olacaktır. Gökhan da ilk maçı olmasına rağmen iyi oynadı. Sergen hoca ile hava gelmiş ama yapısal sorunlar hala duruyor... Kadro olarak rakiplerinin gerisinde Beşiktaş bunu çok fazla çalışarak bazı oyuncuları geliştirirek kapatmalı. Yoksa sorunlar yine baş gösterir.

ALİ GÜLTİKEN: BEŞİKTAŞ'A HOŞ GELDİN CENGİZ ÜNDER Yeni oyuncular, yeni heyecanlar getirir ümidiyle izlemeye başladığımız bir maç oldu. Cerny ve El Bilal katkı sağlayacak oyuncular izlenimi verdiler. Hücum bölgesinde topla buluştuklarında dikine kaleye giden oyuncuları Beşiktaş taraftarı özlemişti. Rafa Silva ile beraber bu tip iki oyuncunun takım içindeki icraatları çok önemli. Hücum zenginliğini artırmak ve eldeki oyuncuların da gol katkısını dağıtmak için katkı yaparız görüntüsü verdiler. Sergen hoca ile beraber Beşiktaş, oyunu daha fazla rakip sahada oynama düşüncesinde. Bunu dün Başakşehir karşısında da gördük. Bölüm bölüm rakibi baskı altına aldılar, Abraham ile yakalanan pozisyonlar var. Beşiktaş daha erken öne geçebilirdi fakat son dakikalarda Cengiz'in golüne kadar beklemek zorunda kaldı.

Futbol çok enteresan bir oyun. Farklı zamanlarda farklı kahramanları ortaya çıkartabiliyor. Kriz dönemleri ve istikrarsızlıklar bir anda bayram havasına dönebiliyor. Cengiz'in gelişi, camiada doğal olarak son performansları dolayısıyla çok tartışıldı ama yetenek her yerde yetenektir, kaybolmaz. Bisiklete binmek gibi bir kere öğrendiniz mi her zaman yapabilirsiniz. Cengiz geçmişte çok önemli kariyerlere sahip bir oyuncu olarak Beşiktaş formasını sahiplendiği andan itibaren de takımının kaderini değiştiren isim oldu. Bu tür süreçler çok kritik önemler içeriyor. Ligin başında Sergen hocayla beraber Beşiktaş'ın en az kayıpla devam etmesi çok değerli. Gelen oyuncuların skora katkı yapması da bir kat daha değerli. Hoş geldin Cengiz diyerek Başakşehir maçını noktalayalım.