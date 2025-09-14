Beşiktaş'ın Başakşehir galibiyeti sonrası şok ifadeler! "İki futbolcu bitik"
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i ağırladı. Siyah beyazlılar, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından çıktığı zorlu randevuda rakibini 2-1 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı. Mücadelenin ardından spor yazarları, Kara Kartal'ı değerlendirdi. İşte o yorumlar...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, milli aranın ardından Başakşehir ile TÜPRAŞ Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen siyah beyazlı ekip, sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
YENİLER SAHNE ALDI
Mücadelede Beşiktaş'ın gollerini yeni transferlerden El Bilal Toure ve Cengiz Ünder kaydetti. Vaclav Cerny de asistiyle skor katkısında bulundu ve akşam Kartal adına mutlu bitti.
Spor yazarları da karşılaşmanın ardından hem takımı hem de teknik direktör Sergen Yalçın'ı değerlendirdi. İşte o yorumlar...
KARTAL YİĞİT: KARTAL PES ETMEDİ
Sergen Yalçın'ın Dolmabahçe'ye ilk çıkacak olması havayı değiştirmişti taraftar da… Takım da bu modda başladı. İstek ve mücadele üst düzeydi.
Bu arzuya rağmen özellikle ilk 45'te Beşiktaş aradığı pozisyonları bir türlü yakalayamadı. Beşiktaş'ın iki stoperi Başakşehir'in stoperlerinin ayarında bile değil... Rafa Silva ve Orkun 'un üretkenlikte sınıfta kalması bunda baş etkendi. Buna karşılık Başakşehir ani ataklarla kenarlardan çok iyi gelip tehlike yarattı. Oyun ikinci yarıda da bu şekilde geçti.
Beraberliği sağladıktan sonra Siyah-Beyazlılar galibiyet için rakibinin üzerine çok baskı kurdu ancak efektif oyuncu sayısının azlığıyla bu baskı yine pozisyon anlamında Siyah-Beyazlılar'ı zorladı. Ancak Beşiktaş'ta belki de en çabuk değişen olumlu nokta "pes etmemek" olduğunu gördük. Bu futbolda çok önemlidir. Son anlarda gelen hele Cengiz'in attığı gol çok değerli.
Bu kadar saha içi soruna rağmen galibiyet ilaç gibi gelecek. Ancak bunun istikrarlı olması şart. Savunmanın ortası yine iyi değil. El Bilal hareketli bir oyuncu mecburen sol da oynadı. Ayağından çok açıyor ama attığı gol klastı. Yenilerden Cerny'i hazır olmamasına beğendim. Daha da iyi olacaktır. Gökhan da ilk maçı olmasına rağmen iyi oynadı.
Sergen hoca ile hava gelmiş ama yapısal sorunlar hala duruyor... Kadro olarak rakiplerinin gerisinde Beşiktaş bunu çok fazla çalışarak bazı oyuncuları geliştirirek kapatmalı. Yoksa sorunlar yine baş gösterir.
ALİ GÜLTİKEN: BEŞİKTAŞ'A HOŞ GELDİN CENGİZ ÜNDER
Yeni oyuncular, yeni heyecanlar getirir ümidiyle izlemeye başladığımız bir maç oldu. Cerny ve El Bilal katkı sağlayacak oyuncular izlenimi verdiler. Hücum bölgesinde topla buluştuklarında dikine kaleye giden oyuncuları Beşiktaş taraftarı özlemişti. Rafa Silva ile beraber bu tip iki oyuncunun takım içindeki icraatları çok önemli. Hücum zenginliğini artırmak ve eldeki oyuncuların da gol katkısını dağıtmak için katkı yaparız görüntüsü verdiler. Sergen hoca ile beraber Beşiktaş, oyunu daha fazla rakip sahada oynama düşüncesinde. Bunu dün Başakşehir karşısında da gördük. Bölüm bölüm rakibi baskı altına aldılar, Abraham ile yakalanan pozisyonlar var. Beşiktaş daha erken öne geçebilirdi fakat son dakikalarda Cengiz'in golüne kadar beklemek zorunda kaldı.
Futbol çok enteresan bir oyun. Farklı zamanlarda farklı kahramanları ortaya çıkartabiliyor. Kriz dönemleri ve istikrarsızlıklar bir anda bayram havasına dönebiliyor. Cengiz'in gelişi, camiada doğal olarak son performansları dolayısıyla çok tartışıldı ama yetenek her yerde yetenektir, kaybolmaz. Bisiklete binmek gibi bir kere öğrendiniz mi her zaman yapabilirsiniz. Cengiz geçmişte çok önemli kariyerlere sahip bir oyuncu olarak Beşiktaş formasını sahiplendiği andan itibaren de takımının kaderini değiştiren isim oldu. Bu tür süreçler çok kritik önemler içeriyor. Ligin başında Sergen hocayla beraber Beşiktaş'ın en az kayıpla devam etmesi çok değerli. Gelen oyuncuların skora katkı yapması da bir kat daha değerli. Hoş geldin Cengiz diyerek Başakşehir maçını noktalayalım.
ÖMER ÜRÜNDÜL: SERGEN YALÇIN KAZANÇLI ÇIKTI
Dolmabahçe'de tempolu, bol aksiyonlu, zaman zaman gergin atmosferde geçen, zevkli bir 90 dakika izledik. Beşiktaş 90+1'de attığı golle çok önemli 3 puanı kazandı. Genelde hırslı, presli bir futbol sergilediler. Rakibi de hücum girişimlerinde oldukça zorladılar. Buna karşılık Başakşehir'in de çıkışları zaman zaman tehlikeler yarattı. Eğer Beşiktaş son bölümde skor dezavantajına düştükten çok kısa süre sonra beraberliği bulmasa çok ciddi bir yara almış olacaktı. Sergen Yalçın dün Cengiz olayında kazançlı çıktı. Onu istedi, aldı ve o da gal-i biyet golünü attı. Bundan sonrası Cengiz'e düşüyor. Çünkü kalitesi tartışılmaz ama özel yaşam önemli. Cerny çok iyi transfer. Her şeyden önce futbolu biliyor. Fizik olarak da hazır sayılır. Toure kuvvetli, adam eksiltebiliyor, fiziğini iyi kullanıyor. En büyük eksikliği, çok dağınık olması ama çok güzel bir gol attı.
Sergen Yalçın'ın iki ciddi problemi var. Abraham ve Rafa Silva fizik olarak bitik. Yapacağı en önemli şey, bir an evvel onları toparlayabilmektir. Zaten Rafa'yı oyundan çıkarması doğru bir teknik adam görüşüydü. Sezona kötü başlayan Başakşehir, dün bir nebze daha iyi bir görüntüdeydi. Dün takımın başında olan Pezzaiuoli, başta Shomurodov olmak üzere Crespo ve Yusuf'u gereksiz oyundan alarak harakiri yaptı! Alper Akarsu'nun genel yönetimi çok başarılıyken son dakikada bir çuval inciri berbat etti. Dünyanın hiçbir yerinde Ba'nın pozisyonunda ikinci sarı gösterilmezdi.
TURGAY DEMİR: HARİKA OLDU
Tam 45 yıldır futbol izlerim beni en çok "böyle sonuçlar" mutlu eder!.. Oynamayı bırakıp, maçın her saniyesini çalmak için bir şeyler yapan takımın son dakikalarda gol yiyerek yenilmesine bayılırım!... Derin bir ohh çekerim... Başakşehir sahaya oynamamak için çıkmış. Kaleci Muhammed ayağına gelen her topu 40-50 saniye oyaladı. İşin ilgin yanı sahadaki hakem de seyrediyor tüm bunları. Taa ki artık işin suyunu çıkaran Ba oyundan atılana kadar. Nasıl öğreteceğiz biz bu hakemlere, oynamaya çalışanla oynatmamaya çabalayanı ayırt etmeyi. Futbol keyfimizi bitirdiler vesselam.
Beşiktaş, her türlü maçı germeye çalışan rakibine karşı iştahlı başladı oyuna. Toure, Rafa, Cerny ve önlerindeki Abraham maçın büyük bölümünde çok uyumlu değildiler. Buna rağmen net pozisyonlar yakalandı ama Abraham tek kelimeyle kötü günündeydi. Aynı şekilde Rafa da öyle… Durgundu… Futbolu reddeden oyun anlayışına rağmen Başakşehir bir de öne geçince Beşiktaş tribünleri dil altı haplarını almaya başladılar. Neyse ki Toure'nin harika golü erken geldi. Ardında da Beşiktaş'ın yenisi Cengiz Ünder eski takımı Başakşehir'e hak ettiği cezayı kesti… Sahanın en iyileri Orkun, Udokhai ve Gökhan Sazdağı'ydı… Cerny şu izlediğimizden çok daha iyi olduğunu bildiğimiz bir isim. Heyecan yaptı sanırım. Rafa çıkıp ortaya geçince daha etkili göründü. Cengiz ve Toure'nin golle başlaması onları için harika oldu. Bundan sonra daha bir özgüvenle oynayacaklardır.
SİNAN VARDAR: DOLMABAHÇE'DE UMUT IŞIĞI
Beşiktaş geçen sezonu uzak ara geride kapatırken, biz de yönetimin futbol aklıyla doğru transferleri yapmasını ve gitmesi gerekenleri göndermesini bekledik. Ne yazık ki Solskjaer tercihi bile bile lades oldu. Sergen Yalçın'ın yeniden takımın başına geçmesiyle birlikte, kısa sürede yaptığı dokunuşların sahaya yansımaya başladığını gördük. Dün akşam Beşiktaş'ta ciddi bir kıpırdama vardı. Takım, dikine kaleye giderek hücumda etkili işler yaptı. Özellikle El Bilal Toure'nin gol koklayan oyununa alkış göndermemek elde değildi. Takımın kazanma azmi ve sahaya koyduğu enerji beni memnun etti. Tabii ki sıkıntı yaşanabilecek bölgeler de vardı. Jurasek ve Djalo'nun performansları çok sırıttı; açık konuşmak gerekirse Beşiktaş oyuncusu olmadıklarını net şekilde gösterdiler. Bir de şu soru hâlâ masada duruyor: Gedson Fernandes neden gönderildi?
Sergen Hoca'nın ikinci yarıda yaptığı hamleler ise uzun süredir özlediğimiz bir teknik adam dehasını işaret etti. Önce Demir Ege'nin oyuna girişi, ardından Rafa Silva'nın yerine Cengiz Ünder'in sahaya sürülmesi, hem cesaretli hem de doğru kararlardı. Cengiz'i 15 yaşından beri tanırım. O günden bugüne çok güvendim. Belki de yılın transferi olacak. Beşiktaş'a kalite katacağı çok net. Beşiktaş dün umut verdi. Hâlâ eksikler var, ama Sergen Yalçın'ın Dolmabahçe'ye dönüşünde alınan galibiyet, hem camiaya hem de takıma moral oldu. Bu ışık doğru yönetilirse, Beşiktaş yeniden ayağa kalkar.
MUSTAFA ÇULCU: GEÇ KALDI KRİZ ÇIKTI
Beşiktaş-Başakşehir maçının hakemi Alper Akarsu iyi bir fiziğe sahip, sahaya yakışıyor. Yakaladığı şansı iyi kullanmaya çalışıyor. Ama tecrübe eksikliği net görülüyor. Maçın başında Başakşehir'in müthiş atağını kesti, büyük hata yaptı. Benzer pozisyonda Beşiktaş'ın atağını oynattı, çifte standart oldu. 39'da Beşiktaş'ın frikiğinde Başakşehir barajı 8 metredeydi! Hakemler için barajı 9.15 metreye açmak otorite, maçı bitirmek ise sanattır. Beşiktaş 48'de, Başakşehir 63'te penaltı bekledi. Devam kararları doğru. Cengiz'in ortasında Operi'nin kolu doğal konumda, penaltı olmaz. Hakemin devam kararı doğru. Ba'nın 89'da ikinci sarıdan kırmızısı hakemin doğru yorumu. Uzatmalarda Orkun pozisyonunda faulü erken çalsa kriz yaşamayacak. Tecrübe, oyun yönetimi ve oyun okuma farklı bir şey! Orkun'un ihracını sahada kendisi vermeliydi ama VAR müdahalesi yedi! OFR'den doğru bir kırmızı geldi. Ebosele'nin maçı kartsız tamamlaması hakem adına sorgulanmalı.