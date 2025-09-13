Topçular evinde rahat kazandı! Arsenal - Nottingham Forest: 3-0 | MAÇ SONUCU

Arsenal, 32. dakikada Martin Zubimendi'nin kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan kırmızı-beyazlılar, 46. dakikada Viktor Gyökeres ile farkı ikiye çıkardı. 79. dakikada sahneye yeniden çıkan Zubimendi, skoru 3-0'a getirerek maçın sonucunu tayin etti.

Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 9'a yükseltirken, Nottingham Forest 4 puanda kaldı.

Premier Lig'in 5. haftasında Arsenal, sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Nottingham Forest ise Burnley deplasmanına gidecek.