Mücadelenin 31. dakikasında Karagümrük savunmasında Muhammed Kadıoğlu'nun ters vuruşu, Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol oldu. Kasımpaşa'da Habib Gueye, 76. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa bu sezon hem ilk galibiyetini aldı hem de ligde ilk kez puanla tanıştı. Marcel Licka'nın çalıştırdığı Fatih Karagümrük ise 4. maçında 3. kez sahadan mağlup ayrıldı ve haftayı 3 puanla kapattı.

Fatih Karagümrük, önümüzdeki hafta sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Kasımpaşa ise güçlü rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.