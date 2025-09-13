PODCAST CANLI YAYIN

Sarı siyahlılar çok rahat kazandı! Heidenheim - Borussia Dortmund: 0-2 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga’nın 3. haftasında Borussia Dortmund, Voith-Arena’da Heidenheim’a konuk oldu. Sarı-siyahlılar, rakibini 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Giriş Tarihi:
Sarı siyahlılar çok rahat kazandı! Heidenheim - Borussia Dortmund: 0-2 | MAÇ SONUCU

Ev sahibi ekip, 22. dakikada Budu Zivzivadze'nin gördüğü direkt kırmızı kart sonrası sahada 10 kişi kaldı.

Borussia Dortmund, 34. dakikada Serhou Guirassy ile öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Maximilian Beier, 45+6'da attığı golle farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.

Milli futbolcumuz Salih Özcan, 74. dakikada Ryerson'un yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle Dortmund, 3 maç sonunda 7 puana yükseldi. Heidenheim ise henüz puanla tanışamadı.

Borussia Dortmund, bir sonraki hafta Wolfsburg'u konuk edecek. Heidenheim ise Hamburg deplasmanında ilk puanını arayacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'a veda! Başkan Erdoğan'dan taziye: Ömrünü devlete ve millete hizmete adadı! Başkan tabutu omzunda taşıdı...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Buradan geri dönüş olmayacak!"
Sezonun ilk derbisi TOD'da
Eyüpspor - Galatasaray | CANLI
ABD Başkanı Trump'tan NATO ülkelerine ve tüm dünyaya mektup! Rusya'ya yaptırım Çin'e gümrük vergisi
Tam yol Gazze'ye! Küresel Sumud Filosu'na katılan tekneler Tunus'tan yola çıktı
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni satışa çıkan modeli teslim edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
Suriye tek bir zerre toprak vermeyecek! Ahmed Şara’dan İsrail'e ve terör örgütü YPG/SDG'ye ayar
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
İsrail Katar hezimetine kılıf arıyor! ABD gazetesinden “Mossad Hamas’a saldırmak istemedi” iddiası
AK Parti, İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını tekrar mahkemeye taşıyacak!
Sergen Yalçın'dan yeni transfer kararı! İlk 11'ini netleştirdi
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"
Kadıköy'de hocalardan sürpriz! TFF saatin değiştiğini duyurdu! Yeni transferler ve ilk 11 kararları
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış
12 Dev Adam’ın zaferi Komşu’da yankılandı! Yunanistan’da manşetler Ercan Osmani ve Alperen Şengün
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gündeme ilişkin açıklamalar! "Mülakatlarda haksızlık olduğunu düşünen dava açsın"