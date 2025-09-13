Ev sahibi ekip, 22. dakikada Budu Zivzivadze'nin gördüğü direkt kırmızı kart sonrası sahada 10 kişi kaldı.

Borussia Dortmund, 34. dakikada Serhou Guirassy ile öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Maximilian Beier, 45+6'da attığı golle farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.

Milli futbolcumuz Salih Özcan, 74. dakikada Ryerson'un yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle Dortmund, 3 maç sonunda 7 puana yükseldi. Heidenheim ise henüz puanla tanışamadı.

Borussia Dortmund, bir sonraki hafta Wolfsburg'u konuk edecek. Heidenheim ise Hamburg deplasmanında ilk puanını arayacak.