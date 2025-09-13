PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray taraftarından Barış Alper Yılmaz'a maç öncesi destek

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Galatasaray – Eyüpspor maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, genç yıldız Barış Alper Yılmaz’a büyük destek verdi. Milli yıldız da tribünlere giderek özür harekeitnde buldunu.

Karşılaşma öncesinde tribünleri dolduran Galatasaraylı taraftarlar, milli oyuncuyu sahaya çıkmadan önce tribüne çağırarak moral verdi. Barış Alper de kendisini tribüne davet eden taraftarı selamlayarak teşekkür etti.

Tribünlerde sık sık "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratları yükseldi. Sarı-kırmızılıların bu desteği, son dönemde yaşanan tartışmaların ardından Barış Alper için anlamlı bir moral kaynağı oldu.

Milli yıldız, bu harekete karşılık olarak özür anlamına gelen bir refleks göstererek taraftarı selamladı.

Barış Alper Yılmaz (Takvim Foto Arşiv)Barış Alper Yılmaz (Takvim Foto Arşiv)

