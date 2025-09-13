PODCAST CANLI YAYIN

Datro Fofana Karagümrük'te

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı. Kırmızı-siyahlı kulüp, Premier Lig temsilcisi Chelsea’nin genç forveti David Datro Fofana ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladığını açıkladı. Anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alıyor.

Giriş Tarihi:
Datro Fofana Karagümrük'te

22 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, profesyonel kariyerine 2020-2021 sezonunda Norveç'in Molde takımında başladı. Burada çıktığı 65 maçta 24 gol atan Fofana, kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti ve 2022-2023 sezonunda Chelsea'ye transfer oldu.

AVRUPA DENEYİMİ

Chelsea'de istediği forma şansını bulamayan genç forvet, sonrasında Union Berlin (Bundesliga) ve Burnley (Premier Lig) takımlarında kiralık olarak forma giydi. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi büyük organizasyonlarda da sahaya çıkarak uluslararası tecrübe kazandı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Fofana, kulüp kariyerinin yanı sıra Fildişi Sahili A Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Genç yaşına rağmen hem lig hem de milli takım düzeyinde önemli bir deneyime sahip.

Fatih Karagümrük, resmi açıklamasında Fofana'ya "Ailemize hoş geldin" mesajıyla kırmızı-siyahlı formayla başarı dileklerini iletti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni modeli hediye edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
Sezonun ilk derbisi TOD'da
Galatasaray'ın Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu
Suriye tek bir zerre toprak vermeyecek! Ahmed Şara’dan İsrail'e ve terör örgütü YPG/SDG'ye ayar
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
İsrail Katar hezimetine kılıf arıyor! ABD gazetesinden “Mossad Hamas’a saldırmak istemedi” iddiası
AK Parti, İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını tekrar mahkemeye taşıyacak!
Sergen Yalçın'dan yeni transfer kararı! İlk 11'ini netleştirdi
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"
Kadıköy'de hocalardan sürpriz! TFF saatin değiştiğini duyurdu! Yeni transferler ve ilk 11 kararları
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Hakk'a yürüdü! Başkan Erdoğan'dan taziye: Ömrünü devlete ve millete hizmete adadı
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış
12 Dev Adam’ın zaferi Komşu’da yankılandı! Yunanistan’da manşetler Ercan Osmani ve Alperen Şengün
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gündeme ilişkin açıklamalar! "Mülakatlarda haksızlık olduğunu düşünen dava açsın"
Charlie Kirk suikastı, sokak eylemleri… ABD karıştı Trump küresel tetikçi George Soros’u işaret etti
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid'den