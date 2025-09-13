Datro Fofana Karagümrük'te

22 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, profesyonel kariyerine 2020-2021 sezonunda Norveç'in Molde takımında başladı. Burada çıktığı 65 maçta 24 gol atan Fofana, kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti ve 2022-2023 sezonunda Chelsea'ye transfer oldu.

AVRUPA DENEYİMİ

Chelsea'de istediği forma şansını bulamayan genç forvet, sonrasında Union Berlin (Bundesliga) ve Burnley (Premier Lig) takımlarında kiralık olarak forma giydi. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi büyük organizasyonlarda da sahaya çıkarak uluslararası tecrübe kazandı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Fofana, kulüp kariyerinin yanı sıra Fildişi Sahili A Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Genç yaşına rağmen hem lig hem de milli takım düzeyinde önemli bir deneyime sahip.

Fatih Karagümrük, resmi açıklamasında Fofana'ya "Ailemize hoş geldin" mesajıyla kırmızı-siyahlı formayla başarı dileklerini iletti.