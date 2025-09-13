Wilfred Ndidi (AA) BAŞAKŞEHİR ÖNDE Siyah-beyazlılar, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana RAMS Başakşehir adıyla mücadele eden rakibiyle bugüne kadar 37 kez karşılaştı. Bu maçların 11'ini Başakşehir kazanırken, Beşiktaş 10 galibiyet aldı. 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın 45 golüne, turuncu-lacivertliler 46 golle yanıt verdi.

Tammy Abraham SON 5 LİG MAÇINDA SADECE 7 GOL ATILDI İki takım arasında oynanan son 5 lig maçında gol sayısı oldukça düşük kaldı. Bu süreçte Beşiktaş 4 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Rafa Silva SÜPER LİG'DEKİ KARŞILAŞMALAR Taraflar Süper Lig'de bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Başakşehir 10, Beşiktaş 9 galibiyet aldı. 15 maçta ise eşitlik bozulmadı. Gol sayılarında da büyük denge göze çarpıyor; Beşiktaş 40, Başakşehir 41 gol kaydetti.

Tammy Abraham DOLMABAHÇE'DEKİ MAÇLAR Beşiktaş, evinde oynadığı 17 lig maçında 6 kez kazandı. 7 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, 4 kez de Başakşehir üstün geldi. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 20 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.



Beşiktaş, evindeki son 5 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.