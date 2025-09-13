PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçları devam ediyor. Alanyaspor'a yenilen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ikinci dönemindeki ilk iç saha sınavında Başakşehir'i ağırlıyor. Kara Kartal'ın hedefi kazanarak hem 3 puanı hanesine yazdırmak hem de moral bulmak. Deneyimli çalıştırıcı kararını verdi ve siyah beyazlıların ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir karşılaşmasın ıtakvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor.

Kartal, Sergen Yalçın ile Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk mücadelesinde galibiyet elde etmek isterken Alanyaspor mağlubiyetini de unuturmak amacında.

Tiago Djalo (DHA)Tiago Djalo (DHA)

Beşiktaş:

Başakşehir: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djaló, Felix Uduokhai, David Jurasek, Orkun Kökçü, Salih Uçan, Vaclav Černý, Rafa Silva, El Bilal Touré, Tammy Abraham

Wilfred Ndidi (AA)Wilfred Ndidi (AA)

BAŞAKŞEHİR ÖNDE

Siyah-beyazlılar, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana RAMS Başakşehir adıyla mücadele eden rakibiyle bugüne kadar 37 kez karşılaştı. Bu maçların 11'ini Başakşehir kazanırken, Beşiktaş 10 galibiyet aldı. 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 45 golüne, turuncu-lacivertliler 46 golle yanıt verdi.

Tammy Abraham (AA)Tammy Abraham (AA)

SON 5 LİG MAÇINDA SADECE 7 GOL ATILDI

İki takım arasında oynanan son 5 lig maçında gol sayısı oldukça düşük kaldı. Bu süreçte Beşiktaş 4 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

SÜPER LİG'DEKİ KARŞILAŞMALAR

Taraflar Süper Lig'de bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Başakşehir 10, Beşiktaş 9 galibiyet aldı. 15 maçta ise eşitlik bozulmadı. Gol sayılarında da büyük denge göze çarpıyor; Beşiktaş 40, Başakşehir 41 gol kaydetti.

Tammy Abraham (AA)Tammy Abraham (AA)

DOLMABAHÇE'DEKİ MAÇLAR

Beşiktaş, evinde oynadığı 17 lig maçında 6 kez kazandı. 7 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, 4 kez de Başakşehir üstün geldi. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 20 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

Beşiktaş, evindeki son 5 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Orkun Kökçü ve Rafa Silva (İHA)Orkun Kökçü ve Rafa Silva (İHA)

KUPADAKİ MÜCADELELER

İki takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez karşı karşıya geldi.

2009-2010 sezonundaki grup maçını Başakşehir 1-0 kazandı.

2010-2011 sezonunda finalde karşılaşan iki ekip, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta penaltılara gitti. Beşiktaş, rakibini 4-3 mağlup ederek kupaya uzandı.

2020-2021 sezonu yarı finalinde Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede normal süre 2-2 sona erdi. Beşiktaş, Cyle Larin'in 102. dakikada attığı golle 3-2 kazanarak finale yükseldi.

