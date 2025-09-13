Abdullah Ercan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesi TAKVİM'e değerlendirmelerde bulundu: ''Tedesco'ya büyük iş düşüyor''

Fenerbahçe ile Trabzonspor'un efsane oyuncularından, teknik direktör ve A Spor yorumcusu Abdullah Ercan yarın Kadıköy'de oynanacak dev derbiyi TAKVİM 'e değerlendirdi.

Fenerbahçe yönetiminin yaptığı Tedesco tercihini nasıl değerlendiriyorsunuz?

''Daha yolun başında. Olumlu ya da olumsuz yorum yapmamak lazım. Tedesco'nun oyun felsefesini ve sahadaki kombinasyonlarını çok merak ediyorum.''

Tedesco'nun ilk maçının Trabzonspor'a karşı olması takımı nasıl etkileyecektir?

''Bence Fenerbahçe, Mourinho'nun çağ dışı futbolundan kurtulacaktır. Tedesco'ya büyük iş düşüyor. İlk maçta Trabzon gibi büyük bir takıma karşı galip gelmek çok önemli. Bu, takımın motivasyonunu üst seviyede tutar. Fenerbahçe kazanırsa Tedesco hakkındaki olumsuz ön yargılara son verir.''

Fenerbahçe'yi dev maçta favori olarak görüyor musunuz?

''Fenerbahçe kadro derinliği açısından bir adım önde. Bu büyük bir avantaj. Kadro derinliği ciddi bir detay. Trabzonspor, son 4 maçta 10 puan aldı ve öz güvenini kaybetmek istemeyecektir.''

Trabzonspor (Takvim.com.tr)

Trabzonspor sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Sizce Kadıköy'de şansları nedir?

''İki takımda eksikler var ama Fenerbahçe'nin geniş kadrosu avantaj sağlıyor. Pina'nın yokluğu Trabzonspor adına önemli bir eksik. Ayrıca Onana'nın geç gelmesi ve sadece bir antrenman yaparak maça çıkacak olması büyük bir handikap.''

Maçta hangi yıldızlar ön plana çıkacaktır?

''Fenerbahçe baskılı oynayacak. Bu yüzden Onana'ya büyük iş düşebilir. Onuachu'yu da unutmamak lazım. Ederson bence derbide önemli roller üstlenecektir. En Nesyri ve Fred'in performansı da önemli olacak.''