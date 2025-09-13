Maestro (AA)

Bu sonucun ardından her iki ekip de 7 puanda kaldı. Alanyaspor, çarşamba günü erteleme maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ligin bir sonraki haftasında ise Başakşehir deplasmanına çıkacak. Konyaspor ise güçlü rakibi Galatasaray ile Rams Park'ta karşılaşacak.