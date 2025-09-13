Karşılaşmanın 28. dakikasında Uchenna Ogundu'nun kaydettiği golle öne geçen Akdeniz temsilcisi, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor, 51. dakikada Enis Bardhi'nin golüyle eşitliği yakaladı. Ancak Alanyaspor, 79. dakikada Maestro'nun ağları sarsmasıyla yeniden öne geçti ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından her iki ekip de 7 puanda kaldı. Alanyaspor, çarşamba günü erteleme maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ligin bir sonraki haftasında ise Başakşehir deplasmanına çıkacak. Konyaspor ise güçlü rakibi Galatasaray ile Rams Park'ta karşılaşacak.