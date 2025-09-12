Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için bugün bitiyor.
30 Haziran'da başlayan transfer dönemi saat 00.00'da sona erecek.
"Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat'ta tamamlanacak.
Transfer dönemi sona eriyor!
