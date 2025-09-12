Transfer dönemi sona eriyor!

Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için bugün bitiyor.



30 Haziran'da başlayan transfer dönemi saat 00.00'da sona erecek.



"Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat'ta tamamlanacak.