EuroBasket 2025'te ilk finalist Almanya

Letonya'nın başkenti Riga'daki Xiaomi Arena'da oynanan karşılaşmada Almanya, baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Takımın yıldız ismi Dennis Schröder, 26 sayı ve 12 asistle maça damga vururken, Franz Wagner ise 22 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Finlandiya'da Oliver Mkamhoua, 21 sayıyla öne çıkan isim oldu ancak bu performans ekibine galibiyet getirmeye yetmedi.

Bu sonuçla birlikte Almanya, EuroBasket 2025'in ilk finalisti oldu. Panzerlerin finaldeki rakibi, Türkiye - Yunanistan yarı final maçının ardından belli olacak.