Letonya'nın başkenti Riga'daki Xiaomi Arena'da oynanan mücadelede Almanya 'nın yıldızı Franz Wagner, 23 sayı ile galibiyetin mimarı oldu. Hücumda yüksek yüzdeli oynayan Alman ekibi, kritik anlarda hata yapmayarak yarı final biletini aldı.

Slovenya 'nın süperstarı Luka Doncic, 39 sayı, 10 ribaund ve 7 asistlik performansıyla maça damga vurdu. Ancak Doncic'in bireysel çabası, Almanya karşısında galibiyet için yeterli olmadı. Slovenya, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Almanya yarı finale yüskeldi (AFP)

YARI FİNALDE RAKİP FİNLANDİYA

Bu sonuçla birlikte Almanya, EuroBasket 2025 yarı finalinde Finlandiya ile eşleşti. Alman ekibi, kupaya bir adım daha yaklaşırken Slovenya ise Luka Doncic'in tarihi performansına rağmen hayal kırıklığı yaşadı.