Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da oynanan mücadelede Finlandiya, maça etkili bir başlangıç yaptı. İlk periyotu 28-15 önde geçen Finlandiya, devreye 57-40'lık avantajla girdi. Üçüncü çeyrekte Gürcistan farkı azaltmaya çalışsa da Finlandiya son periyotta hata yapmadı ve parkeden 93-79 galip ayrıldı.

YILDIZ İSİMLER ÖNE ÇIKTI

Finlandiya'da Jantunen 19, Markkanen 17, Salin 14 ve Maxhuni 15 sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Gürcistan'da ise Mamukelashvili 22, Sanadze 19 ve Shengelia 18 sayıyla oynasa da bu performans yarı finale çıkmaya yetmedi.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Gürcistanlı yıldız Shengelia diskalifiye edildi.

YARI FİNALDE RAKİP ALMANYA-SLOVENYA GALİBİ

Bu tarihi zaferle birlikte Finlandiya, EuroBasket 2025'te ilk kez adını son dört takım arasına yazdırdı. Yarı finaldeki rakibi, Almanya-Slovenya eşleşmesinin galibi olacak.