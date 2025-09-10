Christian Eriksen Wolfsburg ile anlaştı

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Bundesliga ekibi Wolfsburg, 33 yaşındaki Danimarkalı yıldız ile anlaşmaya vardı. Eriksen, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Almanya'ya gidecek ve transfer kısa süre içinde resmen açıklanacak.

FUTBOLA 259 GÜN ARA VERMİŞTİ

Eriksen, futbol kariyerinin en kritik dönemlerinden birini EURO 2020'de yaşamıştı. Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı karşılaşmanın 43. dakikasında kalbi duran ve saha içinde yapılan müdahaleyle hayata döndürülen yıldız futbolcu, 259 gün futboldan uzak kalmış, ardından yeniden sahalara dönmüştü.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

33 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 35 resmi maçta görev aldı, 5 gol atıp 6 asist yaptı. Wolfsburg ile yeniden Avrupa sahnesinde kendini göstermeye hazırlanan Eriksen, deneyimiyle takımına önemli katkı sağlaması beklenen isimlerden biri olacak.