Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer savaşı! Hedefte Krepin Diatta var

Fransız basını, özellikle L'Équipe'in haberine göre, sözleşmesinin bitimine bir yıldan az kalan Diatta'nın Monaco'dan ayrılabileceği ve Süper Lig ekiplerinin oyuncuyla ilgilendiğini yazdı.

Krepin Diatta (Takvim Foto Arşiv) MONACO SICAK BAKIYOR Haberde, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın transfer için devreye girdiği belirtilirken, Monaco'nun ise oyuncunun son senesine girmesi nedeniyle olası bir sonraki satıştan pay almayı kabul etmesi halinde transfere onay verebileceği ifade edildi.