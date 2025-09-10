PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer savaşı! Hedefte Krepin Diatta var

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor, Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco’nun 26 yaşındaki Senegalli sağ kanat oyuncusu Krépin Diatta için harekete geçti.

Fransız basını, özellikle L'Équipe'in haberine göre, sözleşmesinin bitimine bir yıldan az kalan Diatta'nın Monaco'dan ayrılabileceği ve Süper Lig ekiplerinin oyuncuyla ilgilendiğini yazdı.

MONACO SICAK BAKIYOR

Haberde, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın transfer için devreye girdiği belirtilirken, Monaco'nun ise oyuncunun son senesine girmesi nedeniyle olası bir sonraki satıştan pay almayı kabul etmesi halinde transfere onay verebileceği ifade edildi.

UYGUN MALİYETLİ TRANSFER İHTİMALİ

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Krépin Diatta'nın, kulüp tarafından uygun bir maliyetle gönderilebileceği aktarıldı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Senegalli futbolcu, kariyerinde 244 maçta 36 gol ve 25 asistlik performans sergiledi. Milli takım formasıyla ise 42 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

