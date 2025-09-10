Andre Onana Trabzon'a geliyor! İşte iniş saati

Süper Lig'de çıktığı 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanan ve 1'inden de beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı rekor bonservisle Galatasaray'a gönderdi.
Bordo mavililer, bir süredir görüşme halinde olduğu Andre Onana'nın transferini kesinleştirmek üzere Kamerunlu yıldızı şehre getiriyor.
TRABZON'A AYAK BASACAK
Manchester United'dan ayrılması kesinleştikten sonra Trabzonspor ile anlaşan Andre Onana, 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te kendisi ve ailesini taşıyan özel uçakla Trabzon'a gelecek.
Yıldız file bekçisini çok sayıda taraftarın karşılaması bekleniyor.
MİLLİ ARADA FİRE VERMEDİ
Andre Onana, milli maç döneminde iki karşılaşmaya çıktı. 29 yaşındaki file bekçisi söz konusu mücadelelerde 90 dakika forma giydi. Kamerun, Esvatini'yi 3-0 yenerken Yeşil Burun Adaları'na 1-0 mağlup oldu.