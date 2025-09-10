Andre Onana Trabzon'a geliyor! İşte iniş saati

Süper Lig'de çıktığı 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanan ve 1'inden de beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı rekor bonservisle Galatasaray'a gönderdi.

Bordo mavililer, bir süredir görüşme halinde olduğu Andre Onana'nın transferini kesinleştirmek üzere Kamerunlu yıldızı şehre getiriyor.