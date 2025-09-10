PODCAST CANLI YAYIN

Andre Onana Trabzon'a geliyor! İşte iniş saati

Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ı sattıktan sonra kadrosuna katmak için Manchester United ile anlaşmaya vardığı Andre Onana, şehre geliyor. Kamerunlu kalecinin ineceği saat belli oldu.

Giriş Tarihi:
Andre Onana Trabzon'a geliyor! İşte iniş saati

Süper Lig'de çıktığı 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanan ve 1'inden de beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı rekor bonservisle Galatasaray'a gönderdi.

Bordo mavililer, bir süredir görüşme halinde olduğu Andre Onana'nın transferini kesinleştirmek üzere Kamerunlu yıldızı şehre getiriyor.

Andre Onana (REUTERS)Andre Onana (REUTERS)

TRABZON'A AYAK BASACAK

Manchester United'dan ayrılması kesinleştikten sonra Trabzonspor ile anlaşan Andre Onana, 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te kendisi ve ailesini taşıyan özel uçakla Trabzon'a gelecek.

Yıldız file bekçisini çok sayıda taraftarın karşılaması bekleniyor.

Andre Onana (REUTERS)Andre Onana (REUTERS)

MİLLİ ARADA FİRE VERMEDİ

Andre Onana, milli maç döneminde iki karşılaşmaya çıktı. 29 yaşındaki file bekçisi söz konusu mücadelelerde 90 dakika forma giydi. Kamerun, Esvatini'yi 3-0 yenerken Yeşil Burun Adaları'na 1-0 mağlup oldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terör devleti İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu! Son durum ne?
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
Takas Bank
Hava sahasında gerilim! NATO üyesi Polonya Rus İHA'sını vurdu | Trump'tan dikkat çeken mesaj: "İşte başlıyoruz..."
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri
Birinci Siyonizm Kongresi'nden Kürt-Yahudi Kongresi'ne! 158 yıl geçse de amaç aynı: "Arz-ı Mev'ud" ittifakının nihai hedefi Türkiye
Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz
İzmir'de işçiler yine grevde! Sokaklar çöp dağlarına döndü
İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! ABD basını yazdı: Hamas'a uyarı Ankara'dan | Perde arkasında neler var?
AB İsrail'e desteği durduruyor! Ticarete ve bakanlara yaptırım masada
İzmir'de "sahte bayrak" gerçek fail! MİT uyardı CIA/MOSSAD taşeronu DEAŞ izleri ortaya çıktı: Yalnız kurt değil katil sürüsü
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 20 şüpheli yakalandı! Gözaltı listesi ortaya çıktı
Mahkeme kararını hiçe sayan CHP Bahçelievler binasına İstanbul İl Başkanlığı yazısı astı
21 yaşındaki Emine Armağan nasıl öldü? Sır perdesi Müge Anlı'da aralanıyor!
Dijitaldeki karanlık çocukları içine çekmeye devam ediyor! Uzmanlara göre oyunlarla deneyim kazanmak mümkün
CHP'de 15 Eylül paniği! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel yine Batı medyasına ağladı
OVP'de haftada 4 gün çalışma sinyali! Dünyada örnekleri var mı? 4 gün çalışma modelinde neler var?
Şeyda Coşkun’un yasak aşkı ortaya çıktı! Aldatılan kadın sokak ortasında ünlü isme tokat atıp suratına menü fırlattı
Fenerbahçe'de fırsat transferi zamanı! Üç aday tek imza
Önce sağanak sonra bahar geliyor! Hafta ortasında 2 bölge uyarıldı: Meteoroloji'den yeni hava raporu