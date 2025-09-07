Karşılaşmada Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Kevin De Bruyne, 44. dakikada Jeremy Doku, 51. dakikada Nicolas Raskin, 60. dakikada bir kez daha Jeremy Doku, 84. dakikada Kevin De Bruyne ve 87. dakikada Thomas Meunier kaydetti. Hem De Bruyne'nin hem de Doku'nun çift golle yıldızlaştığı maçta Belçika taraftarı keyifli anlar yaşadı.

Bu sonucun ardından Belçika, gruptaki 4. maçında 10 puana yükselerek zirve yarışındaki yerini korudu. Kazakistan ise 5. maçının ardından 3 puanda kaldı ve alt sıralardan kurtulamadı.

J Grubu'ndaki bir sonraki karşılaşmada Belçika sahasında Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. Kazakistan ise kendi evinde Lihtenştayn ile karşı karşıya gelecek.