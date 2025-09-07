PODCAST CANLI YAYIN

Yarım düzine golle zafer! Belçika - Kazakistan: 6-0 | MAÇ SONUCU

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu’nda Belçika, sahasında Kazakistan ile karşı karşıya geldi. Brüksel’deki Lotto Park Stadı’nda oynanan mücadelede Belçika rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek gruptaki iddiasını sürdürdü.

Giriş Tarihi:
Yarım düzine golle zafer! Belçika - Kazakistan: 6-0 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmada Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Kevin De Bruyne, 44. dakikada Jeremy Doku, 51. dakikada Nicolas Raskin, 60. dakikada bir kez daha Jeremy Doku, 84. dakikada Kevin De Bruyne ve 87. dakikada Thomas Meunier kaydetti. Hem De Bruyne'nin hem de Doku'nun çift golle yıldızlaştığı maçta Belçika taraftarı keyifli anlar yaşadı.

Bu sonucun ardından Belçika, gruptaki 4. maçında 10 puana yükselerek zirve yarışındaki yerini korudu. Kazakistan ise 5. maçının ardından 3 puanda kaldı ve alt sıralardan kurtulamadı.

J Grubu'ndaki bir sonraki karşılaşmada Belçika sahasında Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. Kazakistan ise kendi evinde Lihtenştayn ile karşı karşıya gelecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Özgür Özel 'den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: "Son uyarımdır..."
Konya'da hezimet! Türkiye - İspanya: 0-6 | MAÇ SONUCU
Türk Telekom
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP'li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: "Buraya gel dedim!"
Antalya'daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? İlker Arslan ve Fazlı Ateş'in çelişkili ifadeleri: "Arsa satışı" dediler tapuda izine rastlanmadı
CHP gençlik kollarının provokasyon çağrısı sonrası İstanbul'da eylem yasağı! Valilik duyurdu: 6 ilçede o tarihe kadar yasaklandı
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
Teşekkürler Filenin Sultanları! Türkiye - İtalya: 2-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Siirt'teki şehit ailesine ulaştı! "Bu süreci destekliyoruz başka çocuklar babasız kalmasın"
Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi | SON DEPREMLER
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti! İzmir Torbalı'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"
Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? | Ankara Valiliği'nden uyarı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Devrim sonrası Suriye'ye dönenlerin sayısı 474 bin 18 kişiye ulaştı
CHP'li Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar | Gerekçesi ortaya çıktı
Promosyon yarışı büyüdü! Emekliye 30.000 TL fırsatı...
Fenerbahçe'den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir