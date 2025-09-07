PODCAST CANLI YAYIN

Bayer Leverkusen'de rota Kasper Hjulmand

Yeni sezon öncesinde göreve getirdiği Erik Ten Hag ile yollarını ayıran Bayer Leverkusen, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. En ciddi aday ise Kasper Hjulmand.

Giriş Tarihi:
Alman basınından Sky DE'nin haberine göre, Leverkusen'de teknik direktörlük koltuğu için en büyük aday Kasper Hjulmand oldu. Haberde, kulüp yönetiminin 53 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşmeleri ilerlettiği ve anlaşma sağlanması halinde önümüzdeki hafta resmi tanıtımın yapılmasının beklendiği aktarıldı.

HJULMAND BOŞTA

Danimarkalı teknik adam Kasper Hjulmand, şu an hiçbir kulübü çalıştırmıyor. Daha önce Danimarka Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkat çeken deneyimli hoca, Leverkusen'in en güçlü adayı olarak öne çıkıyor.

