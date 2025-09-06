Neymar Hikmet Karaman'ı paylaştı sosyal medya yıkıldı

PODCAST CANLI YAYIN

2015 yılında oynanan Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği maçında yaşanan penaltı tartışması, yıllar sonra yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. O dönemde Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile forvet oyuncusu Leonard Kweuke arasında yaşanan gerilim, Brezilyalı yıldız Neymar’ın paylaşımıyla bir anda viral oldu.

Gençlerbirliği'nin 2-1 önde olduğu karşılaşmada Rizespor penaltı kazandı. Topun başına geçen Kweuke, hocası Hikmet Karaman'ın şiddetle karşı çıkmasına rağmen penaltıyı kullanarak golünü attı. Bu karar sonrası ikili arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında bir gol daha atan Kweuke, galibiyeti getirdi ve gol sevincinde gözyaşlarını tutamayarak tribünlere koştu.

MİLYONLARCA İZLENDİ

Sosyal medyada bir kullanıcı bu anların videosunu "Futbol ne kadar müthiş" notuyla paylaştı. Paylaşım, sadece 3 gün içinde 12.3 milyon izlenme ve 1 milyon beğeni aldı.

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar da videoyu paylaşarak etkileşimi artırdı. Brezilyalı yıldızın profilinde başka bir hesaptan paylaştığı tek video da bu oldu.

