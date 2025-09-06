Neymar Hikmet Karaman'ı paylaştı sosyal medya yıkıldı

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında bir gol daha atan Kweuke, galibiyeti getirdi ve gol sevincinde gözyaşlarını tutamayarak tribünlere koştu.

Gençlerbirliği'nin 2-1 önde olduğu karşılaşmada Rizespor penaltı kazandı. Topun başına geçen Kweuke, hocası Hikmet Karaman 'ın şiddetle karşı çıkmasına rağmen penaltıyı kullanarak golünü attı. Bu karar sonrası ikili arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Neymar'ın Instagram hesabı (Instagram)

MİLYONLARCA İZLENDİ

Sosyal medyada bir kullanıcı bu anların videosunu "Futbol ne kadar müthiş" notuyla paylaştı. Paylaşım, sadece 3 gün içinde 12.3 milyon izlenme ve 1 milyon beğeni aldı.

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar da videoyu paylaşarak etkileşimi artırdı. Brezilyalı yıldızın profilinde başka bir hesaptan paylaştığı tek video da bu oldu.