Fenerbahçe'de rota Kostic!

Fenerbahçe, Juventus forması giyen Filip Kostic'i yeniden kadrosuna katmak istiyor. Juventus ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de oynamak istediğini vurguladı.

Fenerbahçe bu sezon flaş transferlerle dikkat çekerken son günlerde sürpriz bir isim gündeme alındı.

UEFA listesini tamamlayan Fenerbahçe, Süper Lig rotasyonunda kullanmak için Filip Kostic'i takip etmeye başladı.

Juventus'tan ayrılmak isteyen Kostic'in Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Sırp futbolcunun bonservissiz olarak kadroya katılması hedefleniyor.

OYNAMAK İSTİYOR

Juventus ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de oynamak istediğini vurguladı.

