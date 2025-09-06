Fenerbahçe'de rota Kostic!

Fenerbahçe bu sezon flaş transferlerle dikkat çekerken son günlerde sürpriz bir isim gündeme alındı.



UEFA listesini tamamlayan Fenerbahçe, Süper Lig rotasyonunda kullanmak için Filip Kostic'i takip etmeye başladı.



Juventus'tan ayrılmak isteyen Kostic'in Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Sırp futbolcunun bonservissiz olarak kadroya katılması hedefleniyor.