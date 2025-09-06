PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Joao Mario krizi!

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen Joao Mario, kendisine gelen teklifleri yeterli bulmuyor.

Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde kadrosunun son halini belirlemeye çalışıyor.

Birçok oyuncuyu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, kadrodan pek çok isimle de yollarını ayırdı.

Kadroya yeni eklemeler yapmak için elinden oyuncu çıkarmak isteyen yönetim, Joao Mario'nun takından ayrılmasını bekliyor.

MARIO KİMSEYİ BEĞENMİYOR

Beşiktaş, transfer yapabilmek için kadroda düşünülmeyen Joao Mario için henüz iyi haber alamadı. Portekizli futbolcu, ayrılık için seçenekleri olmasına rağmen takımda kalmak istiyor.

Mario için Arap yarımadasından kulüplerin ilgisi var.

